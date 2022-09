Ida Elise Broch med diktsamling: – En drøm jeg har hatt siden jeg var ungdom

– Nå kan jeg huke av det på lista, sier Ida Elise Broch og ler lurt. Hun sitter med en splitter ny bok i hånda.

Hun er aller mest kjent for «Mannen som elsket Yngve» og Netflix-suksessen «Hjem til jul». For tiden er hun dobbeltaktuell: med hovedrollen i en ny serie, og som debutforfatter med diktsamlingen «Asapiens».

Det skjedde en kveld hun var ute på London Pub i Oslo. Broch har skrevet dikt siden tenårene, og kan noen av dem utenat. Spontant fremførte hun noen av dem på puben den kvelden.

– Det er ikke alle som er like interessert i å høre dikt, men de som var der den kvelden var det. Jeg visste ikke at han ene var forlegger, men jeg landa den boka her fordi han spurte meg etter min lille opptreden om jeg hadde flere dikt jeg kunne sende ham.

Forleggeren fikk servert en perm med tegninger og dikt skrevet med blyant helt tilbake til da Broch var 18 år gammel.

– Jeg er et analogt menneske, og har tatt vare på en god bunke opp igjennom. Så da ble det bok, sier hun stolt.

Ida Elise Brochs bok ASAPiens (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Tiden vi lever i

Dagsavisen møter Broch i forbindelse med presselanseringen av den nye viaplay-satsingen «Fenris», hvor hun har hovedrollen. Serien har premiere førstkommende søndag, og handler om en liten bygd hvor en ung gutt har forsvunnet, og ryktene svirrer om at han har blitt drept av ulv. Samme dag som presselanseringen har Broch fått diktsamlingen sin i hånda for første gang, og viser den stolt frem. Diktene har mange ulike temaer, og handler i stor grad om hvordan vi påvirkes av tiden vi lever i. Det er spesielt unge voksne Broch ønsker å treffe med diktene i «Asapiens», heter det om utgivelsen – som kommer fra forlaget Pitch.

– Det er en drøm jeg har hatt siden jeg var ungdom. Jeg har alltid likt å skrive dikt. Det formatet passer meg godt, og jeg synes det er så fint.

– Det ble en vellykket kveld på byen, det da?

– Vet du hva, det er som regel ikke så mye å hente der. Men så plutselig var det jo det!

Pitch forlag er et lite, uavhengig forlag som ble etablert i 2016. De har også gitt ut «Til»-bøkene til Linn Skåber, Hilde Louise Asbjørnsens «Stardust» (2021) og Anette Trettebergstuen og Bård Nylunds «Homo» (2017).

