– Selv om vi nå hadde et tilfelle av meslinger i helgen, og vi tilbød vaksine til de som var yngre enn ett år i denne spesielle situasjonen, er det neppe noen generell grunn til å vaksinere før barna er 15 måneder, sier Tore Steen. Han er smittevernoverlege i Helseetaten i Oslo.

Fredag ble det kjent at et barn på ett år i Margarinfabrikken barnehage i Bydel Sagene hadde fått meslinger.

Da de fleste barn blir vaksinert først ved 15-månedersalderen var ikke dette barnet vaksinert, og det ble konstatert at barnet var blitt smittet etter et besøk på legevakta.

Barna som får meslingvaksinen når de er 15 måneder, må igjen ta den ved 11-12 års alderen.

Etter denne siste dosen skal vaksinen holde livet ut.

Svært smittsom

Meslinger (morbilli) er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingevirus. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. I barnevaksinasjons-programmet gis vaksine mot meslinger (MMR) ved 15 måneders alder og ved 11-12 års alder.

De første symptomene kommer som regel 10-14 dager etter at barnet ble utsatt for smitte (inkubasjonstid). Sykdommen starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, og varer i 3-4 dager. Det er ikke utslett i denne fasen.

Fikk vaksine

Etter meslingetilfellet fredag, tilbød Sagene helsestasjon vaksine til barn i bydelen helt ned til 8-9 måneders alderen. Rundt 60 barn ble vaksinert lørdag.

I dag begynner de fleste barn i barnehagen rundt ett-årsalderen, og er da følgelig ikke vaksinert mot meslinger.

– Problemet med tidligere vaksinasjon er at den beskyttende effekten blir dårligere. Og jo yngre barna er jo, dårligere er effekten. Hvis de vaksineres før de er 12 måneder, må de ha ny vaksine ved 15 måneder, sier han.

Smittevernoverlegen mener det ikke er grunn til tidligere vaksine. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Smittevernoverlegen mener at en tidligere vaksine kanskje kan forhindre noen få tilfeller av meslinger.

– Men vi har få tilfeller av meslinger i Norge, og det vaksineprogrammet vi har er bra, sier Steen.

Foreldre som skal ta med barn til utlandet før fylte 15 måneder, bør imidlertid overveie tidligere vaksinering, man skal ikke langt før smitterisikoen er mye høyere enn i Norge.

Mistanke

Etter meslingtilfellet i helgen, har det kommet ytterligere tre sykdomstilfeller, hvor man har mistenkt meslinger.

– Det ene tilfellet ble avkreftet. De to andre har vi ennå ikke fått noe svar på, sier han.

– Det vil ikke forbause meg om det kommer flere tilfeller av meslinger denne uken. Så det er ennå litt for tidlig å avblåse faren, sier han.

Krav

I Dagsavisen mandag gikk Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen ut og ville ha krav om obligatorisk meslingvaksine.

– Jeg oppfordrer nå Oslo kommune til å innføre krav i alle private og kommunale barnehager, om at barna skal følge barnevaksineprogrammet, sa hun.

– Jeg mener at alle barnehager bør stille krav om vaksine, for å beskytte de sårbare barna som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg eller er for unge til å ha fått tilbudet, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Hun får støtte av Aps bystyrerepresentant Nasir Ahmed.

Bystyrerepresentant Nasir Ahmed. Foto: Arne Ove Bergo

– Jeg har tidligere fremmet et privat forslag om et prøveprosjekt med obligatorisk barnevaksinasjon i Oslo. Dette ble dessverre nedstemt, på grunn av borgerlige partier (unntatt Frp), og andre partier på venstre siden stod fast på sitt ideologisk standpunkt. Det er trist at det skjedde, når vi vet at meslingestilfeller er økende i våre naboland, sier Ahmed til Dagsavisen.

– Jeg støtter tanken om et prøveprosjekt med obligatorisk vaksinering men ikke at barnehage skal ha et krav om vaksinering. Prøveprosjektet er ment til å være en sak mellom helseinstanser og foreldrene og befolkningen generelt, sier han.

Nå håper han at politikerne kan se på dette med nye øyne etter helgens tilfelle.

– Jeg vil at vi fortsatt skal holde oss til det vaksinasjonsprogrammet som er. Men det er alvorlig at vi nå ser tilfeller av meslinger. I dag er det 95 prosent av barna som er vaksinert. Det bør ytterligere opp, og for å få til det må vi prøve ut obligatorisk vaksinering, sier han.