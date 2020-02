Fredag ble det kjent at en ettåring i Bydel Sagene er innlagt på sykehus med meslinger.

Fredag og lørdag ble rundt 60 barn i bydel Sagene vaksinert, skriver Aftenposten.

Vil ha plikt

Bruun-Gundersen reagerer på det som har skjedd.

– Jeg oppfordrer nå Oslo kommune til å innføre krav i alle private og kommunale barnehager, om at barna skal følge barnevaskineprogrammet, sier hun.

– Jeg mener at alle barnehager bør stille krav om vaksine, for å beskytte de sårbare barna som av medisinske grunner ikke kan vaksinere seg eller er for unge til å ha fått tilbudet, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Hun har sjekket ut med Diskrimineringsombudet og fått bekreftet at det er fullt lovlig å stille et slikt krav.

Stemte imot

For ett år siden foreslo Arbeiderpartiets representanter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget å gi kommuner mulighet til å prøve ut obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder).

Flertallet i komiteen, med blant annet Frp, stemte da ned Aps forslag.

– Alle foreldre får innkalling til vaksinering av barna sine. Å kalle innkallingen obligatorisk er ikke mer forpliktende enn at foreldre fortsatt kan la vær å gi barna vaksine. FrP mener det er helt andre grep som må tas for å øke beskyttelsen mot smittsomme og dødelige sykdommer, sier hun om hvorfor de stemte i mot da.

I Oslo er 95 prosent av alle barn vaksinert, og sjansen for store utbrudd er små, har Dagsavisen fått opplyst fra Helseetaten.

– Meslinger er alvorlig, og vi ser tilfeller nå og da, sier smtittevernoverlege i Helseetaten, Tore Steen til Dagsavisen.

Torsdag fikk alle foresatte i barnehagen på Sagene, en melding hvor de ble informert om meslingtilfellet.

– Vi utelukker ikke flere tilfeller, men vi tror at vi kan begrense det, sier Steen.

Ingen respekt

Fredag ble det kjent at Sagene helsestasjon ville tilby meslingevaksinasjon til barn ned til 8-9 måneders alderen og til ansatte i barnehagen som ikke er vaksinert, etter at meslingutbruddet ble kjent. Men de barna som er yngre enn 12 måneder, må da få en ny dose ved 15 måneder for at vaksinen skal ha effekt.

Bruun-Gundersen sier til Dagsavisen at hun ikke har respekt for foreldre som ikke vil vaksinere barna.

– Det er en farlig tankegang å si at «dette er noe barna må tåle». Jeg har ingen respekt for vaksinemotstandere, og de har ikke rett til å utsette andre barn for fare, sier hun.