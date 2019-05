Et lite stikk i skuldra, og hun var sikret mot å selv bli smittet og ikke minst smitte andre.

– Jeg synes dette er et veldig bra tilbud, og jeg synes dette er noe alle som jobber i barnehage bør gjøre, sier May Parcon Johannessen til Dagsavisen.

Vaksine

Torsdag var May Parcon Johannesen fra Langleiken barnehage i Bydel Gamle Oslo en av de ansatte i Langleiken og Enerhaugen barnehage som fikk påfyll av vaksine mot difteri, kikhoste, stivkrampe og polio.

I tillegg tilbyr byrådet de samme barnehageansatte som ikke er fullstendig vaksinerte, vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

Les også: Liberalistene i Fremskrittspartiet vil tvangsvaksinere barn

Ifølge Verdens helseorganisasjon er vaksinemotstand en av de ti største truslene mot global helse. Meslinger er for eksempel en av de mest smittsomme sykdommene vi har. Uvaksinerte personer, eller personer som ikke har hatt sykdommen, kan være sterkt utsatt for smitte.

Byrådet har bevilget 200.000 kroner til en egen vaksinasjonskampanje blant barnehageansatte i tre bydeler, Gamle Oslo, Grünerløkka og Stovner. Omtrent 500 barnehageansatte får tilbudet.

Vaksinasjonsuke

– Dette gjør byrådet i forbindelse med Verdens vaksinasjonsuke. Hvor mange som kommer til å benytte seg av tilbudet blir interessant å se, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

Som selv ikke trengte påfyll av vaksine.

– Jeg fått det påfyllet jeg trenger, så det blir ikke noe stikk på meg i dag, sier byråden med et smil, og ser Martha Hansen gjøre klar den neste sprøyta med beskyttende væske.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

I forbindelse med vaksinasjonsuken sendte kommunen blant annet ut egne «vaksinasjonsteam» med helsesykepleiere til barnehager, og hadde utvidet åpningstid på helsestasjonene for barnehageansatte.

– Vi vet vaksiner redder liv, Mange voksne tenker ikke på at de trenger påfyll en del av dem hvert tiende år. Siden det er WHO sin vaksinasjonsuke var dette en fin anledning til ny kampanje, denne gang rettet mot barnas viktigste møtearea, sier Tellevik Dahl.

Tre bydeler

– Denne gangen retter vi kampanjen mot tre bydeler. Når det nærmer seg ny influensasesong, vil vi ha ny kampanje mer rettet mot helsepersonell, sier byråden.

På rekke og rad kommer de inn på det lille kontoret i øverste etasje i Enerhaugen barnehage for å få påfyll av vaksine. I det som en gang var Enerhaugens Børneasyl, etablert i 1843.

I dag er det en av Norges eldste barnehager.

Les også: Hundrevis av barn døde av meslinger på Madagaskar

– Jeg tok opp temaet vaksine blant de ansatte for ett år siden. Da var noen skeptiske. Og skepsis kommer ofte fra mangel på opplysning. Etter at vi hadde snakket sammen, og fått råd fra helsestasjonen og fra bydelsoverlegen snudde skepsisen. Alle ansatte i de to barnehagene jeg er styrer for har takket ja til vaksine, sier styrer Tonje Elisabeth Dahl til Dagsavisen.

Påfyll

– Jeg synes det er kjempebra at kommunen så sterkt går ut og oppfordrer de ansatte til å ta påfyll av vaksine. At de også kommer hit og at vaksinene er gratis er et stort pluss, sier hun.

Anne Linn Bang lar seg vaksinere. Foto: Tom Vestreng

Pedagogisk leder Anne Linn Bang i Enerhaugen barnehage lar seg også stikke av Martha Hansen.

Les også: Dette må du vite om meslinger

– At jeg trengte påfyll av vaksine er ikke noe jeg hadde tenkt på om det ikke hadde blitt tatt opp her i barnehagen. Jeg hadde nok heller ikke tatt vaksinen, om de ikke hadde kommet hit, sier hun til Dagsavisen.