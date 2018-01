Oslo

Innen 10 år har NRK planer om å være etablert i nye lokaler. Innen den tid skal også planene for etterbruk av NRKs område være klart. Et av premissene for en eventuell utbygger, er at Kringkastingshuset (Radiohuset) er fredet.

Økosystemer

– NRK-tomta bør utvikles til å bygge nytt næringsliv og nye kompetansemiljøer, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, og rektor ved UiO, Svein Stølen, til Dagsavisen.

Nå samarbeider de to om etterbruken.

– Dette er et konkret eksempel på hvordan det må tenkes nytt rundt hvordan det offentlige via plan – og arealreguleringen kan understøtte næringsutvikling gjennom etablering av det vi kan kalle «innovative økosystemer». Vi håper det kan være en illustrasjon på hvordan vi kan legge til rette for at det skapes nye jobber – her ved at akademia og næringslivet gjensidig tjener på et samarbeid, sier de to.



NRK på Marienlyst i Oslo skal flytte, men hvor er fortsatt ikke avgjort. Det store raiohuset (til venstre) er fredet og man prøver å finne ut hva det kan brukes til. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Dagsavisen møtte Skogen Lund og Stølen utenfor Radiohuset på Marienlyst, og fulle av entusiasme og ideer ser de for seg framtida i NRKs lokaler.

– Vi må bli flinkere til å tenke litt stort og planmessing om hvordan vi kan riste miljøer sammen som skaper innovasjon, kreativitet og grobunn for god næringsutvikling. Det handler om å koble næringsliv, og ikke minst mange entreprenører med akademia, sier Skogen Lund.

Hun er mer enn vanlig opptatt av jobbskaping nå rett før NHOs årskonferanse «Verdien av arbeid», som avholdes 9. januar.

– Hvem av dere kom på tanken om å samarbeide på denne måte?

– Det er vel noe vi har tenkt på parallelt en stund, sier Stølen.

– Et mye tettere samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og samfunnet rundt er en tanke som er i tida både nasjonalt og internasjonalt. Skal universitetene lykkes, må vi klare å ta kunnskapen i bruk. Da bør en del av de aktørene som kan ta kunnskapen videre være nær universitetet, slik at vi får den vekselvirkningen på daglig basis. Noe du ikke gjør om du møtes hver fjortende dag eller hver tredje måned, sier Svein Stølen.

Studentboliger

NHO og UiO mener at Oslo kommune, Universitetet i Oslo og bedrifter må samarbeide om å utvikle tomten.

Boliger er det forslaget som kommer oftest opp, når slike attraktive områder skal omreguleres.

– Vi anerkjenner at folk har behov for å bo. Men vi trenger også studentboliger. Så skal man først prioritere boliger, så prioriter studentboliger. Da skaper vi også et mer helhetlig miljø, hvor vi kombinerer næringsliv og akademia, sier Skogen Lund.