Kjente toner fra Høyre

Erna Solberg lover flere utspill for sommerferien. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyre lover skattelettelser på til sammen 59 milliarder kroner. Dette var i korthet budskapet på onsdagens pressekonferanse. Det var på forhånd varslet at partiet skulle lansere et større politisk initiativ, uten at dette var nærmere definert.

«Vi tar høyde for stort oppmøte, så vær tidlig ute», var beskjeden til pressen. Og det ble stort oppmøte, takket være at strategene i Høyre hadde lekket at det var snakk om partiets skatteløfte.