Barnebursdag for voksne rockere

Alestorm på Tons of Rock ble barnebursdag for voksne. Mode Steinkjer

«Vi er et seriøst folkmetall-band,» prøvde Alestorm seg med fra Tons of Rock-scenen. Men gjennom 55 minutter gjorde de alt i sin makt for å bevise det motsatte.

Den skotske gruppa er verdens mest populære piratmetalband, med låter som «Fucked with an anchor», «Killed to death by piracy» og «Keelhauled.» Er du ikke kjent med piratmetall, er nok musikken likevel akkurat det du ser for deg. Eller, hvis du spør last.fm, er en av de fremste artistene i sjangeren selveste Kaptein Sabeltann. Og vi skal til noe litt hardere enn det.

Lettbeint metall