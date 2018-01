Oslo

Oslo Spektrum er hovedstadens konsertsal og rommer 10.000 publikummere. Da bygget kom på plass i 1990 var tanken at det skulle være en arena for idrett, konsert og kongresser.

– Et ekstrovert hus

Stiftelsen Norges Varemesse er en selveiet stiftelse som eier Oslo Spektrum. Formålet for stiftelsen er å fremme norsk næringsliv.

– Vi ønsker å skape et ekstrovert hus, en åpen møteplass for næringsliv, kultur- og organisasjonsliv midt i Oslo sentrum. Se for deg et slags «Litteraturhuset for næringslivet». Vi er helt i oppstarten og ferdig med skisseprosjektet og første oppstartsmøte med plan- og bygningsetaten er gjennomført, sier administrerende direktør Gunn Helen Hagen i Stiftelsen Norges Varemesse.

Foreslår 27 etasjer

Oslo Spektrum ligger innenfor området for høyhus langs Ring 1 i kommuneplanen og det kan derfor gis tillatelse til å bygge høyt.

Eierens forslag er på totalt 27 etasjer og en krage som går ut over Sonja Henies plass, for å få plass til en bred nok konferansesal, men om det blir noe av er foreløpig ikke sikkert.

– Dette er en sak som er under behandling hos plan- og bygningsetaten og ikke er behandlet politisk, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) i byrådsavdeling for byutvikling.

Hovedsalen i Spektrum skal bestå og driftes under byggeprosessen.

3.000 sitteplasser

– Vi har jobbet med å få til en god sal med kapasitet på 3.000 sittende, og som fleksibelt kan gjøres om til fire saler, sier Hagen.

Hun presiserer også at 27 etasjer ikke vil være høyere enn resten av bebyggelsen i området.

– Prosjektet vil ikke la seg gjennomføre uten en ny kongressal med plass til 3.000 sittende, sier hun.

Planen rommer også mingleplass, kafeer og næringsliv. ​

– Hvis alt går etter planen, kan vi ha en byggestart i andre halvdel av 2020. Så vil det ta to til tre år før ferdigstilling, med forbehold om ny behandling, sier Hagen.

