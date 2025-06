Martin Nålby (til høyre) og Ola Eriksen fra Sande i Vestfold har tatt matpausen stående på Tons of Rock. Mode Steinkjer

Ikke bare skal 120.000 mennesker fraktes opp og ned fra Ekebergsletta på årets mest kaotiske helg – de skal også mettes. Heldigvis tilbyr matbodene på Tons of Rock et rikt utvalgt av retter fra hele verden. Dagsavisens matanmeldere Byløvene har testet noen av dem for deg.

Som på enhver annen festival, kan åpningsdagen for matbodene by på innkjøringsproblemer. Det kan derfor tenkes at kvaliteten løftes i løpet av festivalen.

Vi spiste: Entrecote Ladies 200 g med bernaise