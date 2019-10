– Det er ikke gitt noen beskjeder eller signaler om dette, verken fra rådhuset eller fra Høyres hus. Vi har en lang tradisjon i Høyre for at dette bestemmer lokallagene og bydelspolitikerne selv. Men jeg ser også at Høyre og MDG har funnet sammen mange steder, og det skyldes nok Høyre og MDG er enige i mange lokalpolitiske saker, sier Høyres gruppeleder på rådhuset Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skrev mandag er det i ferd med å bli klart hvem som skal styre Oslos bydeler de neste fire årene. Høyre ligger an til å sikre makt i fire bydeler. Fellesnevneren for alle fire er at de søker makt sammen med MDG, også de stedene der de fint kunne latt være:

Både i bydel Ullern og Vestre aker har Høyre rent flertall i bydelsutvalgene, og kunne styrt bydelen aleine de neste fire årene. Likevel har de begge steder invitert MDG til et samarbeid sammen med Venstre.

I bydel Frogner mangler Høyre kun ett mandat for å sikre flertall, og de kunne inngått et samarbeid med hvilket som helst parti i bydelsutvalget. Her har Høyre valgt å inngå et valgteknisk samarbeid med MDG.

I bydel Nordstrand er de ikke ferdige med å forhandle om et politisk flertall, men også her er Høyre i samtaler med MDG, selv om de kunne sikret flertall med Venstre og Frp uten miljøpartiet.

Politisk gjennomslag

Lae Solberg har selv de siste ukene tatt til orde for en sentrum-MDG-Høyre løsning i politikken på rådhuset, der Høyre samarbeider med sentrumspartiene og MDG for å kaste det sittende byrådet. Han avviser likevel om at han skal ha gitt beskjed til bydelene om å forsøke lignende løsninger.

– Det som er viktig for Høyre, og som jeg har snakket bydelspolitikerne om, er at vi får mest mulig gjennomslag for Høyres politikk og at Høyre får posisjoner i samarbeid med andre. Vi har ikke gitt noen føringer for hvem man skal samarbeide med, men det er mest naturlig for Høyre å samarbeide med partiene på borgerlig side og MDG, sier Lae Solberg.

– I bydelene Ullern og Vestre Aker har Høyre rent flertall alene. Får dere ikke mest gjennomslag for Høyres politikk ved å da styre aleine?

– Både i Ullern og Vestre Aker har Høyre hatt rent flertall over lang tid. Også tidligere har Høyre valgt å samarbeide med andre, for eksempel Venstre, selv om det ikke har vært nødvendig for å sikre flertall. Det er fordi vi mener det er best å forankre beslutninger bredt. Det gir et grunnlag for et langsiktig samarbeid.

– Kan samarbeid mellom Høyre og MDG i bydelsutvalgene være en god prøveballong for et eventuelt samarbeid på rådhuset i fremtida?

– Et godt samarbeid lokalt vil gi erfaringer både til lokalpolitikerne i bydelsutvalgene og oss på rådhuset. Vi hadde for eksempel et vellykket samarbeid i bydel St. Hanshaugen i perioden vi har lagt bak oss. Og når man samarbeider og får resultater i fellesskap og blir godt kjent er det lettere å ha et samarbeid i framtida.

Avstand til Frp

I de 18 årene de borgerlige partiene styrte byen var Fremskrittspartiet alltid en del av regnestykket, enten de satt i byråd eller fungerte som samarbeidsparti på utsiden. I de tre av de fire bydelene holdes Frp nå utenfor maktsamarbeid. Lae Solberg har også tatt til orde for en politisk løsning på rådhuset som utelukker Fremskrittspartiet.

– Er det blitt vanskeligere for Høyre å samarbeide med Frp nå enn det var tidligere?

– Vi er åpne for et bredt samarbeid på borgerlig side. Både i bydelsutvalgene og i bystyret vil den politiske avstanden påvirke hvem vi samarbeider tettest med. I bystyret er det flertall for et blågrønt samarbeid med Høyre, sentrum og MDG, derfor er det samarbeidet spesielt aktuelt. Vi ser at det på noen felter er betydelig avstand mellom Høyre og Frp, mens på andre områder er vi nærmere hverandre. Det er ikke mulig å svare entydig på. Men jeg ser at avstanden mellom Høyre og Frp er økende på noen områder, sier Lae Solberg.

Leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, sier det er trist at Høyre og Frp nå ser ut til å skli fra hverandre.

– Jeg er fullt innforstått med det Høyre og Eirik Lae Solberg har gjort med å søke seg mot sentrum der de ikke tar med oss i en sentrumskoallisjon. Vi blir sittende igjen alene på ytterste høyre fløy, der det er viden kjent at vi egentlig ikke mener vi hører hjemme, sier Ims Larssen.

