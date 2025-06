Iransk nyhetsbyrå: Antall drepte høyere enn først meldt 

Slektninger sørger over kisten til en kriger som ble drept i israelske angrep mot Iran. Vahid Salemi / AP / NTB

Det opplyser det iranske rettsvesenets talsperson Asghar Jahangir til Irna.

38 barn og 132 kvinner er blant de drepte, ifølge Jahangir.

Iranske myndigheter har tidligere oppgitt at 627 mennesker ble drept og over 4800 såret i angrepene.

Den Washington-baserte menneskerettighetsgruppen Human Rights Activists har operert med et høyere tall. Ifølge dem ble over 1000 mennesker drept i angrepene, blant dem over 400 sivile.

Annonse

Israel angrep Iran i et overraskende og omfattende angrep natt til fredag 13. juni. Tolv dager senere, etter at USA også hadde bombet tre atomanlegg, ble det inngått en våpenhvile.