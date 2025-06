Første glimt av monstrene i «Troll 2»

Den norske filmen «Troll 2» får premiere 1. desember. Her Kim Falck, Ine Marie Wilmann, Jon Ketil Johnsen og Duc Mai-The i en scene fra filmen. Oskar Dahlsbakken/Netflix

Filmen «Troll» ble tidenes suksess for en norsk film med premiere rett på strømming, og er med over 100 millioner visninger den mest sette engelskspråklige filmen noensinne på strømmekanalen Netflix. Nå er det klart at den påkostede oppfølgeren «Troll 2», som angivelig er Nordens største filmproduksjon noensinne, får Netflix-premiere 1. desember.

Mens den første filmen inspirert av norske folkeeventyr og blant annet Kittelsens og Werenskiolds tegninger foregikk på Dovre, og det rasende trollet trampet inn i Oslo med destruktiv kraft, er det ikke minst Trondheim og Nidarosdomen som skal vises fram i «Troll 2». Også Jotunheimen står sentralt, med innspilling i Lom. Scener herfra gis det nå glimt av i den første teaseren som er sluppet fra filmen.

Som med den første filmen har Roar Uthaug også regien på «Troll 2», mens Ine Marie Wilmann gjentar hovedrollen som paleontologen Nora Tidemann som igjen havner i klinsj med høyst virkelige versjoner av norsk eventyrhistorie.

Wilmann: – Supergøy i første runde



Denne gangen dreier det seg om ikke bare ett, men to troll. Også Kim Falck og Mads Sjøgård Pettersen gjentar sine roller fra den første filmen, mens Sara Khorami kommer inn i rollen som Marion.

– Å dykke inn i Troll-eventyret var supergøy i første runde, og vi ble helt slått i bakken av hvor bredt den traff. Det er derfor med ærefrykt jeg gikk i gang med oppfølgeren. Jeg håper og tror at folk vil få mer av det de satte pris på sist. Vi har i hvert fall hatt det veldig gøy med å lage Troll 2 og vi gleder oss skikkelig til å dele den med verden, sier Wilmann i en pressemelding fra Netflix.

Netflix topp 10

Den første filmen ble topp 10 på Netflix i 93 land, blant annet i USA og Storbritannia. Manuset er også denne gangen skrevet av Espen Aukan, og det handler om «to farlige troll som er mer hensynsløse og destruktive enn noen gang. Når de mystiske vesenene våkner og setter hele Norge i fare, kastes heltene ut i sitt farligste oppdrag hittil».

Ine Marie Wilmann som Nora Tidemann i Roar Uthaugs første «Troll»-film, som er tidenes mest sette ikke-engelskspråklige film internasjonalt. Nå gjentar hun rollen «Troll 2» Foto: Netflix

«Troll» ble historisk



Den første «Troll»-filmen var historisk på flere vis. Den skulle egentlig blitt en kinofilm, og produksjonsselskapet Motion Blur – som da sto bak andre storfilmer som «Den 12. mann» og «Amundsen» – fikk produksjonsstøtte gjennom Norsk filminstitutts markedsordning for filmer med stort publikumspotensial på kino.

Så kom Netflix på banen, og Motion Blur valgte å si fra seg den offentlige støtten de hadde fått på 15 millioner millionstøtten, og dermed også kinodistribusjon.

Fra «Troll 2» med Ine Marie Wilmann, Anne Krigsvoll, Mads Sjøgård Pettersen, Sara Khorami og Kim Falck. Oskar Dahlsbakken/Netflix

Filmen var til da den dyreste og største produksjonen gjort i Norge, med norsk produsent og Netflix på laget. Det skapte også rabalder da filmen ble utelatt fra vurdering til den nasjonale filmprisen Amanda. Årsaken var at den kun hadde premiere på en strømmetjeneste, og ikke på kino. Debatten første til en regelendring, og kategorien Beste norske kinofilm ble endret til Beste norske film, med strømmepremierer inkludert i nominasjonsprosessen.