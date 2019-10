Samtidig som byrådspartiene forhandler om en ny plattform de skal styre Oslo på de neste fire årene foregår mer eller mindre lignende prosesser i alle Oslos bydeler. Dagsavisen har tatt kontakt med alle bydeler for å høre om hvem som skal styre bydelene de neste årene, og hvilke politiske saker de er enige om å gjennomføre.

I Gamle Oslo fikk Miljøpartiet De Grønne sin aller første BU-leder, i 25-åringen Teodor Bruu, på torsdag. Han er talsperson for Grønn Ungdom, og kommer rett fra gata inn som leder i bydelsutvalget.

Flertallet i det nye bydelsutvalget har allerede laget en samarbeidsavtale, og Bruu forteller at bydelen har mye sosiale ulikhet, barnefattigdom og levekårsutfordringer, så det viktigste vil være å levere tjenester til bydelens innbyggere.

– Vi opplever et veldig stort press på alle tjenestene i bydelen. Vi opplever at det er underfinansiert. Derfor vil hovedutfordringen være å finne måter å styre bydelen mer effektivt på, sier han.

Men Bruu vil også sette et tydelig MDG-stempel på bydelen. Han vil bytte ut bydelens biler med elbiler og sykler. Og han vil halvere kjøttforbruket i bydelens kantiner, for eksempel.

– Vi skal lage en strategi for å fase ut privatbilismen i bydelen innen 2025, sier han.

– Seriøst?

– Vi har ti år på å halvere utslippene i verden. Da må en sentrumsnær bydel i en progressiv by som Oslo gå foran, sier han.

Konkret sier Bruu at de vil fjerne parkeringsplasser ganske drastisk, ved hver anledning det er mulig. I tillegg til å arbeide for kollektivløsninger, bygge sykkelveier og stenge mange gater.

– Det blir sikkert mye motstand, men det må litt drastiske tiltak til, sier han.

Likevel skal MDG i bydelen aktivt gå inn for å jobbe på saksområder som ikke er typisk for det partiet. De skal lede helse- og sosialkomiteen, og vil bevisst bygge kompetanse på andre områder enn miljø.

– Vi må bry oss om ting som ikke er å redde trær også, flirer Bruu.

Alna

Mari Morken er Arbeiderpartiets førstekandidat i Alna. Ap har vunnet 6 kandidater, og trenger dermed bare støtte fra SVs to for å få flertall i bydelsutvalget. Men konstitueringa er ennå ikke gjort, det forhandles i disse dager på rødgrønn side.

Siden forhandlingene pågår er det ikke klart hva bydelen vil jobbe mest med framover, men Morken sier til Dagsavisen at det er bred enighet om å følge opp flere av satsingene til byrådet. Som eksempler nevner hun Nye Familier, satsing på aktivitetsskolen, og eventuelt gratis skolemat, hvis det blir vedtatt i den nye byrådsplattformen.

– Så er det noen saker som er særs viktig for bydelen, selv om vi ikke budsjettmessig bestemmer over det. Det er blir veldig viktig å fortsatt jobbe for lokk over E6.

Når Mari Morken blir formelt valgt til BU-leder blir hun den yngste i Oslo.

– Jeg synes det er veldig morsomt, men jeg har jo allerede sittet i bystyret i fire år, og sitter i partistyret til Oslo Ap. For meg er det vel så viktig at jeg får bli BU-leder i den bydelen jeg har bodd i 23 av mine 25 år, sier hun.

Bjerke

Med fem representanter er Arbeiderpartiet størst i bydelen, og Lars Fuglesang kan gjøre seg klar til å bli BU-leder, selv om det ikke formelt avgjøres før den siste dagen i oktober.

– Vi sitter og jobber og sluttfører en samarbeidsavtale med SV, Rødt og MDG nå, forteller Fuglesang til Dagsavisen.

Han sier Bjerke skal være en bydel med godt nærmiljø hvor man blir ivaretatt, og mener det ikke er store politiske stridigheter internt i bydelen.

– Vi er ganske godt forlikt, både på høyre- og venstresida, sier han.

Blant de nokså små uenighetene er beboerparkering. Bydelen begynte med beboerparkering i noen få gater i forrige periode, og Fuglesang mener de vil utvide ordningen.

Ellers er en stor utvikling av området rundt Bjerke travbane en av de store sakene BU i bydelen skal jobbe med framover. Eierne av dette hestesportens sentrum på Oslo øst vil bygge både boliger, butikker og servicefunksjoner på området, men uten å fjerne travbanen.

– Det blir nok attraktivt for folk som er glad i trav, ja, sier Fuglesang.

Frogner

Jens Jørgen Lie fra Høyre er den lokalpolitikeren i Oslo som fikk aller flest personstemmer ved bydelsvalget i år. Reint flertall fikk Høyre riktignok ikke i Bydel Frogner, men med sine sju mandater kunne de velge helt fritt hvem de ville samarbeide med for å få flertall.

– Vi hadde en sondering med alle partiene. Det var fire partier med ett mandat person hver. Da er det jo umulig å tilfredsstille alles behov. Så vi kom fram til et valgteknisk samarbeid med MDG, sier Jens Jørgen Lie.

Han presiserer at det ikke er et politisk samarbeid, men et teknisk, hvor MDG får en komiteleder og sånt. Lie forteller at det skal skje «sinnssykt mye» i bydelen framover.

– Det skal settes opp et helt nytt hus for folk med kognitiv svikt, på Majorstua. I Pilestredet skal det rives og så bygges et helt nytt Omsorg Pluss-hus, forteller han.

Men det viktigste vil uansett være Filipstad-utbyggingen, forteller han. Hvor høyt skal det bygges, hvor tett skal det bygges, og hvor skal Kielferga ankomme?

– Byrådet sier jo at de hater cruisebåter, men likevel skal Kielferga ligge rett foran stuevinduet til folk, sier han.

Lie vil helst flytte anløpet til østkanten, ved Kongshavn, rett bak Sørenga. I tillegg vil de største kampene stå om hvor mye privat innslag det skal være i bydelens institusjoner, og hvor mye sykkelveier det skal være.

Grorud

– Vi har landa en samarbeidsavtale med SV, forteller Arbeiderpartiets kommende BU-leder i Grorud, Anders Rødberg-Larsen.

Arbeiderpartiet fikk sju representanter i bydelen, og trengte dermed bare én samarbeidende representant. Ifølge Rødberg-Larsen prøvde Høyre å samle alle andre partier i en felles avtale i bydelen, men til slutt var det altså det soleklart største partiet som trakk det lengste strået.

Nå jobber Ap og SV med å lage en felles erklæring for bydelen.

– Vi mener at Romsås og Romsås Senter skal få et løft. Groruddalen står nå for tur, sier den kommende BU-lederen.

I tillegg nevner han barn og ungdom, samt miljøtiltak for ytre by som satsingsområder for det nye BU-flertallet. En endelig felleserklæring skal legges fram på torsdag.

Grünerløkka

I bydel Grünerløkka er MDG, Ap og SV enige om en felles politisk plattform. Denne signeres mandag kl 15. Geir Storli Jensen fra Miljøpartiet blir ny BU-leder.

Nordre Aker

I bydel Nordre Aker blir Bente Larsen fra Arbeiderpartiet den første BU-lederen fra venstresida på 12 år. Arbeiderpartiet er enige med MDG og SV om en felles politisk plattform, men de ønsker ikke offentliggjøre denne før bydelsutvalget konstitueres 24. oktober. Ap og MDG har 3 BU-medlemmer hver, mens SV har 2.

Nordstrand

I bydel Nordstrand lå det lenge an til at vi kunne få en liten politisk bombe. Høyre ble det desidert største partiet med seks mandater, men trengte likevel støtte fra Venstre og Frp som har hvert sitt mandat. Venstre har likevel hatt samtaler med venstresida og MDG og sett på mulighetene for å velte høyrestyret i den tradisjonelt blå bydelen.

Men etter hva Dagsavisen forstår har nå Venstre hoppet tilbake til Høyre og sikrer med det flertallet, blant annet som følge av personrokkeringer. Med seg har de også fått MDG som, slik det lå an fredag ettermiddag, ser ut til å sikre en bunnsolid høyrestyre i bydelen i fire nye år.

– På Nordstrand pågår fremdeles diskusjonene mellom flere partier. Det blir neppe noen avklaring før mot slutten av neste uke, skriver Stian Haraldsen i Nordstrand Høyre i en SMS.

Sagene

I bydel Sagene vippet MDG ned Arbeiderpartiet som det største partiet med hhv. 4 mot 3 kandidater. MDGs førstekandidat i Sagene, Almaz Asfaha sier at de fortsatt er i forhandlinger, men at de regner med å komme i mål før bydelsutvalget skal konstitueres 31. oktober.

St. Hanshaugen

I bydel St. Hanshaugen forhandler MDG, Ap og SV om en felles plattform de skal styre bydelen på. Planen er at den felles politiske plattformen skal ferdigstilles denne uka. MDG har 4 representanter i bydelsutvalget, Arbeiderpartiet har 3, mens SV har 2.

Stovner

I bydel Stovner har Arbeiderpartiet mistet det rene flertallet de hadde i forrige periode. Rashid Nawaz blir sittende som BU-leder. Leder i Stovner Arbeiderparti, Aslam Awais, sier at Arbeiderpartiet nå forhandler med Rødt, SV og MDG om posisjoner og politikk. De forsøker å få landet en avtale denne uka.

Søndre Nordstrand

I bydel Søndre Nordstrand forhandler Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt om et samarbeid. Arbeiderpartiet ble det største partiet med 6 representanter. Rødt og SV har hhv. 2 representanter hver, mens MDG har én representant. Det nye bydelsutvalget skal konstitueres i november.

– Vi er i en prosess. Vi har samtaler med de andre partiene, og blitt enige om å snakke sammen videre, sier Arbeiderpartiets førstekandidat Ola Borge Mannsåker.

Ullern

I bydel Ullern har Høyre rent flertall med 8 av 15 representanter. Carl Oscar Pedersen fortsetter som BU-leder. Men selv om Høyre kunne ha styrt bydelen i fred ønsker de å utvide samarbeidet, sier Pedersen.

– Vi ønsker å knytte oss nærmere MDG, som har to representanter, og Venstre som står oss nær. MDG sier de er blokkuavhengige, så da må vi ta dem på ordet. Vi har hatt en samtale med MDG som har vært positiv, sier Pedersen.

Han trekker særlig fram saker som byutvikling og infrastruktur som saker der de kan samarbeide med MDG. Han nevner blant annet vanntilførsel og strømtilførsel til Oslo, som lander på Ullern.

– Særlig i saker der bydelen ikke har vedtaksrett er det viktig at bydelen står samlet. Da blir vi lettere hørt. MDG blir en joker og viktig alliert fordi de også sitter i byråd, sier Pedersen.

Vestre Aker

Også i Venstre Aker har Høyre har rent flertall. Andreas Husebye blir ny BU-leder. Men også han strekker ut en hånd til Venstre og MDG for å brette ut samarbeidet.

– Vi er glade for at velgerne våre har gitt oss rent flertall, men jeg vil si at valget i Vestre Aker ble et blågrønt valg. De grønne partiene har vokst, mens Arbeiderpartiet har gått kraftig tilbake. Jeg har fått mandat fra min gruppe til å se om det er ønskelig å samarbeide enten formelt eller uformelt med ett eller flere partier, og da ble MDG nevnt, sier han.

De venter med offentliggjøring av en eventuell avtale til etter det nye byrådet har blitt presentert, men saker som bevaring av småhusområder, vern av Husebyskogen og satsing på grøntområder trekker Husebye fram som saker de kan bli enige om.

Østensjø

I bydel Østensjø er Ap, SV og MDG enige om en felles politisk plattform de skal styre på de neste fire årene. Kristin Sandaker (Ap) fortsetter som BU-leder.

Partiene er enige om viktige satsinger på miljø, omsorg og oppvekst. Blant annet vil de ha forsøksprosjekter med beboerparkering til bydelen og en rekke saker der legger tilrette for gange og sykkel. De er enige om å jobbe for å innføre skolefrokost, og en rekke andre saker på omsorg og oppvekst.