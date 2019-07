24. juli skrev Dagsavisen om moren til autistiske Erik (5) som fikk avslag på handikap-parkering til tross for at sønnen har en alvorlig psykisk utviklingshemming. Parkeringstillatelsen – som blant annet gir rett til gratis parkering, lengre parkeringstid og tillatelse til å parkere på handikapparkering – er nemlig kun for dem med en nedsatt forflytningshemning. Nå skriver byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, til Dagsavisen at saken viser at regelverket er for rigid.

Foto: Lene Sørøy Neverdal

Ber om regelendring

– Jeg får vondt av å høre om dette. Dette virker helt urimelig. Her har vi et altfor firkantet regelverk, skriver Lan Marie Berg.

– Samferdselsministeren bør ta dette på alvor og raskt sørge for endringer i det nasjonale regelverket som kommunene er pliktige til å følge, utdyper hun.

Dagsavisen har forsøkt å komme i kontakt med samferdselsminister Jon Georg Dale, uten hell.

Skyldes ikke plassmangel

Ifølge Oslo kommunes nettsider må man ha legeerklæring på at man «ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde». I avslaget skriver Bymiljøetaten at «Søknaden er avslått da vi ikke kan se at Erik oppfyller vilkåret i forskriften hva gjelder nedsatt gangevne».

– Kognitive vansker, psykiske lidelser og lignende kan være av betydning som støtteargumenter i helhetsvurderingen som foretas i alle saker, men vil ikke alene være tilstrekkelig for å kunne konstatere at gangevnevilkåret er oppfyltfylt, skriver Bymiljøetaten i en e-post til Dagsavisen.

– Oslo byråd har fjernet en rekke parkeringsplasser i sentrum. Har det blitt vanskeligere å få HC-parkeringstillatelse som følge av dette?

– Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er et nasjonalt regelverk, og praksis påvirkes ikke av politikken som føres lokalt i Oslo kommune. Vilkårene for å få innvilget en tillatelse fremgår av forskriften, og det er ikke anledning til å ta utenforliggende hensyn (som at det er knapphet på HC-plasser) i saksbehandlingen, skriver Bymiljøetaten.

I 2018 fikk i overkant 63 prosent av søkerne innvilget en slik parkeringstillatelse. Dette er en nedgang på 3,5 prosent fra 2016.

