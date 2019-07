Erik (5) kan gå – derfor får han nei til HC-parkering

«PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE – AVSLAG» står det med store bokstaver øverst i brevet. Det er nemlig det er, en parkeringstillatelse for folk med en fysisk funksjonsnedsettelse. For som Bymiljøetaten skriver i avslaget: «hans utfordringer synes først og fremst å være å være (...) utfordrende atferd, ikke en fysisk begrenset gangevne»

– Vær så snill

Fem år gamle Erik hyler. Han har akkurat fått tak i båndopptakeren på bordet og slengt den inn på soverommet og under senga så batteriene føk veggimellom. Snart griper de små tærne hans tak i remmen på speilreflekskameraet i et forsøk på å røske det ut av journalistens hender. Elisabeth holder ham, kjærlig men bestemt, rundt anklene eller rundt håndleddene, alt ettersom hvilke vei som er opp og hvilken vei som er ned på den lille kroppen.

– Du er nødt til å ta det med ro, vær så snill, svarer Elisabeth rolig.

Flere diagnoser

Erik er diagnostisert med både barneautisme og kromosomfeil. I tillegg har han forsinket utvikling og sannsynligvis ADHD. Fordi han er så urolig har han ikke kunnet bli testet for epilepsi, han rakk nemlig å rive ut alle ledningene før legene fikk målt hva som skjer i hjernen hans. Men han har epileptiske anfall og de trigges ofte av stress.

Det siste er noe både mor og sønn har opplevd mye av, særlig når de har forsøkt å komme seg rundt i byen med offentlig transport.

Skader seg selv og andre

– Det er en uverdig situasjon, både at han skal bli så stressa og at jeg skal få problemer med å håndtere han. Han kan bli liggende og banke hodet i gulvet på trikken, eller han kan legge seg ned og hyle og skrike, skade seg selv eller hive ting og skade andre. Det er en uholdbar situasjon, sier Elisabeth.

Resultatet at er at de to ofte blir hjemme i den lille leiligheten på Grønland.

– Vi blir veldig isolert, forteller Elisabeth.

Roer seg i bil

Det var også derfor hun startet søknadsprosessen om parkeringstillatelse for to år siden. Tre avslag senere har hun fortsatt ikke gitt opp håpet. Hadde de alltid kunnet parkere i nærheten av dit de skulle hadde gevinsten av økt livskvalitet vært stor, mener hun.

– Da kunne vi dratt mer ut, besøkt lekeparken, reist til venner. Vi kunne kjørt til logopeden, til legen eller når han skal på sykehus. Hvis han hadde fått et sammenbrudd kunne jeg skjermet han inne i bilen, roet ham ned. Han er veldig rolig når han er skjermet i en bil, og han elsker å kjøre.

– Hadde de som bestemmer vært her en halvtime så hadde de nok forstått behovet, konkluderer hun.

Dagsavisen har vært i kontakt med Bymiljøetaten, som foreløpig ikke har anledning til å svare på vår henvendelse grunnet ferieavvikling.