VIF-kapteinen hyller «flaggskipet» Glimt: – Klasseforskjell

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter 1-2-tapet mot Stabæk i forrige serierunde, sa Strandberg til Dagsavisen at han så fram til det som ville bli en skikkelig en test mot Norges beste lag.

Det endte med 1-3-tap på eget kunstgress søndag.

– Så hva sier du etter denne testen?

– Det stemte jo, det. Alt i alt syns jeg det er klasseforskjell på lagene, sier en ærlig Strandberg til Dagsavisen.

Les alt om Vålerenga her!

Peker på stort gap fra Vålerenga til Bodø/Glimt

– Er det en trøst at Glimt har vært såpass suverene mot alle andre norske lag også?

– Både ja og nei. Glimt leverer jo på et eget nivå. Men det er mange ting man kan sitte og si. Jeg tipper possession-statistikken er ganske lik, kanskje noen få prosent i Glimts favør. Avslutninger på mål er sikkert også ganske likt. Det er mange sånne ting man kan sitte og si etterpå. Vi hadde noen store sjanser i førsteomgang, så gjør vi en feil og så scorer de. Men med måten de spiller på, og måten de dominerer på, synes jeg uansett at det er stor forskjell. Jeg er imponert. Glimt er gode, sier Vålerenga-kapteinen.

– Hvordan skal man tette gapet?

– Det gapet er stort nå. Men det Bodø har gjort, er å bygge over mange år. De startet i det små, med å hente «ukjente» spillere. Mange av dem hadde ikke lyktes så godt andre steder, men Glimt satte dem inn i et system som fungerer veldig bra for laget. De har bygget stein på stein, fått bedre tabellplasseringer og bedre økonomi. Og så har de hentet bedre og bedre spillere, og fortsatt å sette dem inn i systemet, bare på et høyere nivå hele veien, forklarer stopperveteranen.

Kjetil Knutsen har fått til mye med sitt Glimt-mannskap. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Han håper Glimt vil dele av suksessen.

– Jeg er kjempeimponert over det Bodø/Glimt holder på med. Så må alle vi andre prøve å lære av dem. Hente inspirasjon. Spørre dem. Forhåpentlig vil de dele med oss hvordan de lykkes, sier Strandberg.

[ Sjekk VIF-børsen mot Bodø/Glimt her (+) ]

Veien videre for VIF

Undertegnede peker på at det ikke er mange år siden Glimt slet med usikker økonomi og varierende prestasjoner.

– Det er riktig, det. Da jeg spilte hjemme i Norge sist, for snart ti år siden, var ikke Bodø/Glimt – med all respekt – et lag man tenkte mye over. Da var Glimt et kontringslag som hadde Trond Olsen og noe greier. Nå er de et dominerende flaggskip i Norge. Som sagt, det er ekstremt imponerende, sier han, og roser bodøværingenes trener.

– Så får man høre med Kjetil Knutsen hva det er de har gjort. Jeg skulle gjerne spurt ham ut i et par timer. Jeg elsker fotball, har spilt under mange gode trenere, og «lever» på en måte av min fotballhjerne. Men Glimt gjør et par ting som er veldig interessant, og som funker veldig bra. Det er kjempekult for norsk fotball.

– Hva tenker du om fortsettelsen for VIF nå?

– Vi var nylig inne i en litt bedre periode, både prestasjons- og resultatmessig. Så har de to siste prestasjonene vært så som så. Vi må restituere og analysere, og så må vi prøve å utvikle oss. Det er ikke noe hokus pokus i fotballen. Resultater kan snu fort, men utvikling skjer gradvis, sakte, men sikkert over tid, sier Strandberg.

[ VIF-talentet scoret, men det holdt ikke mot serielederen (+) ]

[ VIF-spilleren kobles til nye klubber: – Han er fortsatt vår (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!