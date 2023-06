VIF-talentet scoret, men serielederen ble for sterk

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Dermed blir VIF stående på ti poeng, 18 bak et suverent Glimt-lag på toppen av Eliteserien. To mål av Faris Pemi og ett av Amahl Pellegrino ble beholdningen for gjestene i solskinnet på Valle søndag.

Innbytter Jones El-Abdellaoui satte inn sin første eliteseriescoring i sluttminuttene, og ordnet med det hjemmelagets trøstemål.

Mye ball for Glimt

Vålerenga hadde en frisk start på eget gress. Henrik Bjørdal slo inn til Seedy Jatta allerede etter to minutters spill, men VIF-spissens heading ble for løs og gikk enkelt inn til Nikita Haikin i Glimt-buret.

Bortelaget hadde ballen mye, men skapte ikke noe særlig før etter et knapt kvarter, da Albert Grønbæk skjøt like utenfor fra god posisjon.

Mohamed Ofkir utfordret inn mot mål kort tid etter, men skuddet hans ble blokkert av Glimt-back Brice Wembangomo.

Kort tid etter bommet Albert Grønbæk på en gigantisk sjanse. Magnus Sjøeng tapte en duell mot Glimt-spiss Pemi, og Grønbæk kunne enkelt bredside ballen inn i åpent mål, men skjøt svakt over. VIF ville ha frispark i situasjonen med Sjøeng, så muligens ville VAR ha sett på det, men det var ikke nødvendig da Grønbæk misset.

Petter Strand skjøt utenfor etter pasning fra Daniel Håkans kort tid etter, men VIFs største mulighet i første omgang kom da Daniel Håkans ble spilt helt fri alene mot keeper. Dessverre for vertene satte finnen ballen rett på Haikin.

VIF-redusering på tampen

Så kom scoringen fra Glimt. Brice Wembangomo slo inn fra høyre, VIF-back Vegar Eggen Hedenstad nølte, og Amahl Pellegrino snappet ballen og la tilbake til Pemi. Han plasserte enkelt inn 1-0.

Henrik Bjørdal fikk en god mulighet til å utligne rett før hvilen, men headet ballen utenfor etter et godt innlegg fra Odin Thiago Holm.

Vålerenga fikk en verst tenkelig start på 2. omgang. Grønbæk spilte gjennom Pellegrino som enkelt plasserte inn 2-0 for gjestene. VIF-kaptein Stefan Strandberg ble fanget på halvdistanse i situasjonen.

Og verre skulle det bli for vertene. Etter 67 minutter satte Pemi inn sitt andre for dagen. Strandberg ble parkert av Adam Sørensen, som fosset inn i boksen og la tilbake til Pemi, som dunket ballen inn i nettaket.

Etter dette tok Glimt foten noe av gassen, noe VIF utnyttet i sluttminuttene. Stortalentet Jones El-Abdellaoui fikk sjansen ute til høyre, og etter litt fram og tilbake plasserte han inn reduseringen. Det ble også sluttresultatet på Valle. El-Abdellaoui kunne faktisk hatt to mål denne kvelden, ettersom han kort tid før 1-3-målet headet i stolpen for vertene.

Jones El-Abdellaoui, her fra en tidligere kamp. (Jørn H. Skjærpe)

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Vålerenga – Bodø/Glimt 1-3 (0-1)

Intility Arena, 12.018 tilskuere

Mål: 0-1 Faris Pemi (31), 0-2 Amahl Pellegrino (48), 0-3 Pemi (67)

Gult kort: Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga. Faris Pemi og Hugo Vetlesen, Bodø/Glimt

Dommer: Tore Hansen, Feda IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Fredrik Oldrup Jensen, Stefan Strandberg, Simen Juklerød – Petter Strand, Odin Thiago Holm (Leonard Zuta fra 55.), Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 76.), Seedy Jatta (Jones El-Abdellaoui fra 76.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 68.)

