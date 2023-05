Rister på hodet av VIF-kapteinen: – Han er kynisk selv

NADDERUD (Dagsavisen): Vålerenga gikk på et skuffende 1-2-tap borte mot Stabæk mandag, til tross for spill elleve mot ni mot slutten.

– Etter pause skapte vi altfor lite. Det er for dårlig. Jeg er skuffet over hvor lite vi skapte med elleve mot ni. Men jeg mener vi skapte mest i førsteomgangen, til tross for at vi ikke spilte så bra. Vi spilte tidvis på litt for høy risiko, for Nadderud-banen er en katastrofe, sier Stefan Strandberg til Dagsavisen.

Peker på kynisme

– Stabæk fikk kampen inn i sitt spor, med lange baller og kriging. Ble man som VIF-spiller frustrert over et slikt kampbilde?

– Ja, altså … Jeg har sagt klart fra hva jeg synes. Jeg har spilt i Italia med mange kyniske spillere og personer før, men Stabæk dro det veldig, veldig langt i 2. omgang her. Men det jeg synes er mest synd, er at de nå har en bane som er ekstremt ødeleggende. Jeg har alltid likt Stabæk. De har vært et sjarmerende lag, et litt annerledes lag. De har spilt fin fotball med kule spillere, svarer VIF-kapteinen.

Han mener det er en nedtur for norsk fotball at bæringene framstår som i denne kampen.

– At Stabæk spiller på den måten, det forstår jeg på en måte. Men jeg synes det er synd for norsk fotball at man mister et spillende lag og får et lag som bare slår langt og kriger. Men det er nok en stil de har vært nødt til å legge om til på grunn av banen. Det er trist at en sånn ting skal gjøre at man mister et kult lag, sier midtstopperveteranen.

Bohinen svarer VIF-kapteinen

Dagsavisen konfronterer Stabæk-trener Lars Bohinen med Strandbergs uttalelser.

– Strandberg vet veldig godt hvorfor vi spiller sånn hjemme. Hvis han har sett bortekampene våre, har han sett et helt annet lag. Og Strandberg er en kyniker selv. Synd at Stabæk er kyniske? Hva er det fotballen handler om, da? Jeg tror han vet akkurat hvorfor vi blir tvunget til å spille på en måte som vi egentlig ikke ønsker, sier Bohinen og legger til:

– Han burde heller rose oss for å kunne omstille fra helg til helg, med tanke på at vi spiller en type fotball hjemme og en annen type borte. Dét er ganske krevende.

Bohinen kaller trepoengeren mot VIF 2. pinsedag «en av de søteste seirene man kan få». VAR-avgjørelsene som preget matchen, sier han følgende om:

– VAR er VAR. Hva VIF tenker om avgjørelsene, er ikke så veldig interessant for meg. Vi tenker vårt om avgjørelsene selv, vi, og det synes kanskje ikke VIF er så veldig interessant. Vi må stole på at de (dommerne og VAR-dommerne, journ.anm.) tar de riktige avgjørelsene, så skal jeg sette meg ned selv etterpå og se hva jeg synes.

Lyn og Bodø/Glimt neste for Vålerenga

VIF og kaptein Strandberg må på sin side se framover og håpe på en god forestilling mot serieleder Bodø/Glimt på Intility Arena i neste runde. Den kampen spilles søndag. Før det blir det bortekamp mot byrival Lyn i cupen torsdag.

– Mot HamKam sist (3-0-seier) så vi gnist og spilleglede. Var tapet mot Stabæk et arbeidsuhell. delvis på grunn av dårlig gressmatte, eller er det noe mer du bekymrer deg over i dag?

– Det er som jeg har sagt hele tiden – vi varierer. Vi varierer fra førsteomgang mot HamKam og Lillestrøm til det vi gjorde her mot Stabæk. Folk må gjerne si at jeg er en idiot som går ut og sier dette, men det er bare en hard sannhet. Vi må jobbe hver dag, prøve å stabilisere bunnivået vårt på et høyere nivå enn det vi viste mot Stabæk. For det svinger for mye, sier Strandberg.

– Glimt venter i neste seriekamp. Hvordan skal dere snu det mot en såpass vrien motstander?

– Bodø/Glimt er et fantastisk lag. Der ser du et lag som er spilt inn over tid, og som har et system som fungerer. Det er et voksent lag med noen lovende unggutter. Det er det klart tøffeste man møter i norsk fotball for tiden. Det blir hardt, men er samtidig en fin test med tanke på å se hvor vi står mot Norges desidert beste fotballag, sier Strandberg.

