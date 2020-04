Folk vil ha korona-katt. Men ikke hvilken som helst katt.

– Spesielt familier med små barn ønsker seg kattunge. De er jo veldig søte når de er små, men det tar ikke mange ukene før de ser ut som bittesmå voksne katter, forteller administrativ leder, Lisa Linnea Aune, i Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus.

– Vi prøver å få folk til å åpne øynene for de eldre kattene, også.

Lisa Linnea Aune, administrativ leder i Dyrebekyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus, opplever stor pågang fra folk som ønsker seg katt. Foto: privat.

100 katter

Etter at Norge stengte ned store deler av samfunnet 12.mars, har Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus, i løpet av fire uker, mottatt 122 søknader fra folk som vil være fosterhjem for hjemløse katter. I en sammenlignbar periode i høst mottok de 22 søknader. Pågangen fra folk som ønsker å adoptere en katt på permanent basis, har også doblet seg.

Og det er i utgangspunktet nok katter som trenger et nytt hjem.

– For tiden har vi cirka 100 katter til omplassering, forteller Lise Linnea Aune.

Alle kattene bor nå i fosterhjem i påvente av nye eiere. Vanligvis holder mange av de omplasseringsklare kattene til på Hjelpesenteret, en modifisert enebolig som fungerer som et kattehus, men det er for tiden stengt.

Felles for de omplasseringsklare kattene er at de er voksne.

Denne vakre og snille jenta på bare 6 år ble innlevert til en dyreklinikk for å avlives. Irma er en sosial, rolig og kosete katt. Hun liker å være sammen med menneskene sine og sover gjerne i sengen din om natten. Hun passer fint til en litt rolig familie med ikke altfor små barn eller de uten barn. Foto: privat.

Mussi er en søt og forsiktig liten dame på 5 år. Hun synes det er kjipt å bo sammen med andre katter, og håper å komme til en rolig familie uten andre dyr, der hun kan være midtpunktet. Foto: privat

Kattunge ønskes

På markedsplassen Finn.no er det i skrivende stund 311 annonser på folk som ønsker seg katt, og da med et spesifikt ønske om en kattunge.

Til sammenligning er det kun 31 annonser på kattunger som gis bort, og her er så godt som alle reservert. Folk som har kattunger skriver i annonsene at det har vært stor pågang, og noen beklager at de ikke har hatt tid til å svare alle. En dame som annonserer bort tre kattunger, skriver i en SMS til Dagsavisen at det har vært overveldende mange henvendelser.

Lever i tjue år

Det er ikke Lisa Linnea Aune i Dyrebeskyttelsen Norge ubetinget glad for. Hun er redd for at folk med feil intensjoner skaffer seg et kjæledyr nå mens de er hjemme og har god tid.

– Vi blir bekymret for hva som kan skje med kattene etter korona. Har egentlig folk nok tid til dem? En katt lever i kanskje tjue år, og kaniner i ti-tolv.

Hun frykter at det kun er morsomt og spennende i noen uker, før folk går lei. Da kan veien være kort til å dumpe kjæledyret i naturen.

– Mange vet ikke at en katt, eller en kanin, ikke klarer seg i det fri. Katter og kaniner tilhører ikke naturlig norsk fauna, og vil derfor ikke klare seg på egenhånd. De kan klare seg en kort periode, men dyrevelferden er absolutt fraværende.

Milli og Selje omplasseres sammen. De er to hunnkatter som er begge vaksinert, id-merket og kastrert. Foto: privat.

Ikke utekatt i byen

Hos Dyrebeskyttelsen Norge er det derfor strenge kriterier for å få adoptere en katt eller en kanin. De har lengre samtaler med alle som ønsker seg et kjæledyr.

– Skal du ha kanin, må du adoptere et par, hvis du ikke har en fra før allerede. Vi stiller også krav til plass, de skal ikke sitte i tradisjonelle bur, og kaninene skal være kastrerte.

Når det gjelder katter, stilles det også krav til bolig. Utekatter blir for eksempel ikke omplassert til folk i trafikkerte strøk i byen. Noen katter kan ikke bo alene, og andre katter skal adopteres bort sammen.

Mateo er en hyggelig herremann på ca 3 år. Han er en sosial og kosete katt, og som gjerne tar seg en svingom med litt raptus og lek. Passer til en rolig familie uten altfor små barn. Foto: privat.

Gammel overtro

Lise Linnea Aune forteller at mange folk har et ønske når det kommer til utseende. Derfor prøver de å treffe hjertene til folk når de presenterer kattene på hjemmesiden.

– Er det noen katter som er vanskelig å omplassere?

– Ja, det er en typisk greie med svarte katter. De er ikke så populære. Det tror jeg henger sammen med gammel overtro. Og svarte og hvite katter, folk synes de er kjedelige, sier Aune.

– Men selv har jeg en svart katt. Og han er helt rå.

