Forskere hyller regjeringens skatteeksperiment

Et forslag fra regjeringen om fradrag på inntektsskatt for unge er ute på høring. Gorm Kallestad/NTB

– Om noe, bør det være mindre problematisk å eksperimentere med økonomisk belønning for friske mennesker enn å eksperimentere med nyutviklede medisiner på syke mennesker.

Det skriver økonomiprofessorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen i et høringssvar til regjeringens forslag om skattefradrag. Høringssvaret er gitt på vegne av Senter for skatteforskning på Norges Handelshøyskole (NHH).

De to har begge skatt som et av sine ekspertiseområder og har begge tidligere sittet i Skatteutvalget, Møen så sent som i 2022.