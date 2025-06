De gjør sløydfaget til et drømmefag

Faglærer Erik Lauritsen har høyskoleutdannelse som kunst- og håndverkslærer og brenner for lærerjobben. Mens han underviser en gruppe fjerdeklassinger i sløydsalen forteller han at sløyd er blant favorittfaget til mange elever.

– Elevene liker å arbeide fysisk og skape noe med hendene. Å undervise kunst- og håndverk i grupper på 30 eller 15 elever er to vidt forskjellige ting, sier han.

Han foretrekker absolutt det siste:

– I store klasser er det ofte de sterkeste elevene som får mest ut av undervisningen. I mindre grupper får alle mer oppmerksomhet og bedre læringsutbytte, forklarer han.

– Dette er sjelden kost på barneskoler, sier skolens rektor, Gro Høydal Nesse.

Felles plan

LO og NHO har en felles plan for en mer praktisk skole. Vestli skole i Oslo er kroneksempel på planens innhold.

Ikke bare LO-leder Kine Asper Vistnes og NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid besøkte Vestli skole øst i Oslo – det gjorde også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hun dro heller ikke tomhendt derfra, men tok med seg en felles handlingsplan som LO og NHO sammen har utarbeidet. Og som hun skal sette seg inn i.

Skiller seg ut

Rektor var stolt over å ønske statsråden og arbeidslivets to mektigste personer velkommen til skolen, som utmerker seg på flere måter.

– Hos oss er praktisk-estetiske fag svært viktige. Å lære gjennom praktisk erfaring gir mange muligheter til mestring, sier rektor Gro Høydal Nesse til FriFagbevegelse.

En uvanlig praksis ved skolen er at elevene fra fjerde til sjuende trinn deles, slik at halvparten har teorifag mens resten har praktisk undervisning.

Trivsel og engasjement

Skolen åpnet i 2021, har elever på 1.-7.trinn og skiller seg fra mange andre barneskoler ved at de både har fagkompetente pedagoger i alle praktisk estetiske fag og tilrettelagte spesialrom for praktisk undervisning.

LO-leder Kine Asper Vistnes og NHO-direktør Ole Erik Almlid fikk se trivselen med egne øyne: elever som høvlet treverk, analyserte kjemiske stoffer eller stolt viste fram selvlagde klær.

– Det er flott å se hvordan elevene trekker fram viktigheten av samarbeid, sier LO-leder Kine Asper Vistnes.

– Denne måten å lære på gir flere muligheten til å følge med, reduserer frafall og gjør skoledagen mer engasjerende. Jeg har stor tro på at dette vil bidra til at flere velger yrkesfag, som samfunnet har stor etterspørsel etter, legger hun til

Framtidsrettet tilnærming

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, understreker at det næringslivet trenger mest er kompetanse – særlig yrkeskompetanse, fagskoleutdanning og realfag.

LO-leder Kine Asper Vistnes følger med når elevene analyserer kjemiske stoffer. Foto: Leif Martin Kirknes/LO Media

– Det vi ser her, er mange elever som etter hvert kan komme til å velge yrkesfag eller tekniske studier. Behovet for denne kompetansen er enormt. Det er inspirerende å se skolen arbeide med dette, sier han.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) opplever også at skolen i dag er for teoretisk og stillesittende.

– Mange betrakter skolegangen kun som forberedelse til høyere utdanning. Det er feil. Vi har jobbet med å gjenreise yrkesfagene og har øremerket midler til praktisk utstyr i klasserommene, noe som har vist seg å være svært populært, sier Nordtun.

LO og NHOs handlingsplan prioriterer flere punkter:

Undervisningen må bli mer praktisk i alle fag – blant annet gjennom såkalte Newton-rom og bevilgninger på 26-budsjettet som sikrer en betydelig satsing på den praktiske skolen.

Arbeidslivets parter vil bidra til en mer praktisk skole. Elevene må blant annet lære mer om arbeidslivet og særlig organisert arbeidsliv og reglene som gjelder der.

Elevene må utvikle både digital kompetanse og myke ferdigheter.

Nasjonalt senter for yrkesfag må få en sentral rolle i arbeidet for en mer praktisk skole. Kunnskapsbasen som bygges her kan være en ressurs for grunnskolene.

Roser tiltakene

Nordtun roser tiltakene og understreker viktigheten av å satse på fagarbeidere.

– Vi har forsøkt å gjenreise yrkesfagene. Derfor er jeg også utrolig glad for at det aldri har vært så mange norske ungdommer som søker til yrkesfagene som nå. Og at vi har øremerket penger til praktisk utstyr i klasserommene. Det er også veldig populært, sier Nordtun til FriFagbevegelse.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (t.h.) roser LO og NHOs handlingsplan for mer praktisk skole. Her sammen med lederne Ole Erik Almlid (NHO) og Kine Asper Vistnes (LO). Foto: Leif Martin Kirknes/LO Media

Hun takker for handlingsplanen som LO og NHO har utarbeidet, og har allerede fått noen høydepunkter referert. Hun hadde følgende beskjed til Almlid og Vistnes:

– Dere er inne på noe som både er veldig viktig og riktig. Landet vårt trenger tusenvis av nye fagarbeidere. Derfor satser også regjeringen stort på det. Det har ikke bare betydning for næringslivet, men også for motivasjonen til elevene. Det vekker nysgjerrigheten, sier Kari Nessa Nordtun.

Påtroppende leder i Skolenes landsforbund, Jon Oddvar Holthe, mener også skolen virkelig er inne på et viktig spor.

– Dette er jeg opptatt av. Dette er et godt bevis på hvordan en praktisk skole kan gjennomføres. Sånn bør det være over alt, mener han.