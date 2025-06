Tar fra de fattige, gir til de rike

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå er det Høyre, Venstre og Frp som har makta i Oslo. Dette gir viktige frampek om politikken disse partiene vil føre dersom de får regjeringsmakt. Og her gjelder regelen: «Det man gjør, overdøver det man sier».

I Oslo Høyres program står det at man skal prioritere «å gjøre mer for dem som trenger det mest». Der sies det også at den økonomiske situasjonen for Oslo kommune vil bli vanskeligere.