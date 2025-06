Fra rus til regnbue: Henning tok et knallhardt oppgjør

Hei, du har vært åpen om både rus, kriminalitet og legning – hva var det modigste du gjorde for å snu livet?



– Det var å komme ut av skapet. Våge det. Først innrømte jeg overfor familie og nære at jeg hadde et rusproblem - to måneder senere kom jeg ut av skapet. Det ble et oppgjør med ruslivet og ta imot behandling. Men å si høyt at jeg var homofil i det miljøet jeg var en del av, et homofobisk maskulint miljø, det var ekstremt tøft. Det resulterte i at jeg ble kastet ut, det var egentlig like greit. De var ikke ekte venner. Ikke kamerater slik jeg tenkte.

Hvordan har reaksjonene vært fra folk i bygda etter at du stod frem?



– Det tidligere miljøet jeg var en del av, var som sagt i sjokk, men mange har vært støttende. Ikke minst familien min som stilte opp hundre prosent. De har gode verdier. Men jeg mistet 99 prosent av relasjonene mine. Det var brutalt.

Hva ville du sagt til 20 år gamle Henning i dag?



– Ikke bli med i det miljøet. Og kom deg ut av det jævla skapet. Vi er ofte våre egne verste fiender. Det har blitt bedre i Norge ved at de fleste ikke bryr seg om hvilken legning du har, men som sagt miljøet jeg var i var ikke det beste å stå fram som homofil.