FN-rapport: 122 millioner tvunget på flukt eller internt fordrevet

En Taliban-kriger skuer utover en leir for afghanske flyktninger som er returnert fra Pakistan. Afghanistan er ett av fire land som til sammen står for en tredel av verdens fordrevne og flyktninger, ifølge UNHCRs rapport. Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Ved utgangen av 2024 var 123,2 millioner tvunget bort fra hus og hjem, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det var tiende år på rad med økning, men totalen er gått noe ned siden nyttår.

– På bare ti år er tallet doblet, sier UNHCRs talsperson Andreas Fløistrup, som kaller tallet «sjokkerende høyt».

Tallet tilsvarer hver 67. person i verden og dekker både asylsøkere, folk som har flyktet over landegrensene og internt fordrevne.

Fire land dominerer

Ifølge den årlige rapporten fra UNHCR kommer over en tredel av alle mennesker på flukt, fra fire land: Sudan, Syria, Afghanistan og Ukraina.

– Det viser at dersom vi klarer å finne fredelige løsninger på noen av verdens største konflikter, kan mange millioner mennesker begynne å drømme om å vende hjem, sier Fløistrup og trekker fram Syria som eksempel.

– Her har nesten 2 millioner vendt hjem siden begynnelsen av desember fordi det har vært en fredelig utvikling, sier UNHCR-talsmannen. Dette forklarer den lille nedgangen i det samlede tallet på fordrevne og flyktninger hittil i 2025.

– Uholdbart

FNs flyktningbyrå sier tallet på folk som er fordrevet på grunn av krig, vold og forfølgelse, er «uholdbart», særlig i en tid der finansieringen av humanitær hjelp fordufter.

– Vi lever i en tid med svært urolige internasjonale forhold, der moderne krigføring skaper et forferdelig landskap preget av akutt menneskelig lidelse, sier UNHCR-sjef Filippo Grandi.

– Vi må øke innsatsen kraftig i søken etter fred og varige løsninger for flyktninger og andre som er tvunget til å forlate hjemmene sine, sier han.

Flyktninghjelpen: Verden i ferd med å rase sammen

– Verden er i ferd med å rase sammen, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland. Han omtaler tallene som en «knusende dom over vår evne til å forsvare familier mot grov vold».

– Antallet mennesker på flukt er nå tre ganger så høyt som i 2011, og det viser at det er en dyp global krise når det gjelder beskyttelse av sivile. Hvis dette fortsetter, vil volden herske på stadig flere steder, og lokalsamfunn vil bli revet fra hverandre, sier han.

Han påpeker videre at mange land kutter i den humanitære støtten, samtidig som lidelsene er enorme.

– Nasjonalisme og fremmedfrykt er på fremmarsj: Tidligere sjenerøse giverland blir stadig mer egennyttige. Regjeringer bruker penger på våpen som burde ha vært brukt på flyktninger og på å beskytte de sårbare, sier Egeland.

Sudan på topp

Sudan har gått forbi Syria som landet med flest fordrevne og flyktninger – hele 14,3 millioner mot Syrias 13,1 millioner.

Over en halv million syrere antas å ha reist tilbake til hjemlandet etter at president Bashar al-Assad ble styrtet i desember. I tillegg anslås det at 1,2 millioner internt fordrevne har reist tilbake til regionene de kom fra. UNHCR anslår at opp til halvannen million utenlandsflyktninger og 2 millioner internt fordrevne vil vende hjem innen året er omme.

De to neste landene på listen er Afghanistan og Ukraina, med henholdsvis 10,3 og 8,8 millioner flyktninger og internt fordrevne.

– I løpet av den gjenværende delen av 2025 vil mye være avhengig av utviklingen i nøkkelsituasjoner, står det i rapporten.

– Det gjelder blant annet hvorvidt det er mulig å oppnå fred, eller i det minste en stans i kamphandlingene, i spesielt Kongo, Sudan og Ukraina.

Det er også avgjørende om det blir bedre forhold for å returnere til Afghanistan og Syria.

En annen faktor som trekkes fram, er hvor alvorlig virkningen av de pågående finansieringskuttene blir på muligheten til å respondere på fordrivelse og legge forholdene til rette for trygg og verdig retur.

– Glimt av håp

I fjor vendte 9,8 millioner fordrevne hjem. Det inkluderer 1,6 millioner flyktninger – det høyeste tallet på mer enn to tiår – og 8,2 millioner internt fordrevne, noe som er det nest høyeste tallet noensinne.

– Det har vært noen glimt av håp det siste halvåret, sier Grandi.

To tredeler av verdens flyktninger oppholder seg i naboland. Iran, Tyrkia og Colombia huser flest flyktninger, henholdsvis 3,5, 2,9 og 2,8 millioner. Deretter følger Tyskland (2,7 millioner) og Uganda (1,8 millioner).