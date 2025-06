Partifellen tordner: – Mister respekten jeg har for Donald Trump

I et ferskt intervju med CNN og flere andre medier, hevder Kentucky-senator Rand Paul at invitasjonen han og familien hadde fått til Det hvite hus’ årlige piknik er trukket tilbake.

Tror kritikk mot Trump-forslag er årsaken

– Jeg tror jeg er den første senatoren i USAs historie som er blitt fratatt invitasjonen til denne pikniken. Alt av demokrater og republikanere er invitert. Jeg er den eneste som ikke får komme, sier den republikanske tungvekteren.

Rand Paul (bak) og Donald Trump avbildet i 2017. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Paul legger ikke skjul på at han mener avgjørelsen er knyttet til Donald Trumps omfattende lovforslag, kjent som «One Big Beautiful Bill».

Annonse

Forslaget gikk nylig gjennom i Representantenes hus med knappest mulig margin, og innebærer store skatte- og helsekutt. Den legger opp til å redusere det sosiale sikkerhetsnettet, for slik å betale for at Trumps skattekutt i 2017 for de rikeste forlenges i ti år, skriver NTB.

Peker på manglende modenhet

Senator Rand Paul har gått ut mot forslaget, og sagt at «dette er konservativ politikk jeg ikke kan støtte». Nå mener han altså at piknik-avgjørelsen er en slags hevn fra Det hvite hus og president Trump.

– Jeg syns dette er utrolig smålig. Jeg har ikke vært noe annet enn høflig mot presidenten. Jeg har vært en intellektuell motstander, men han har valgt å trekke invitasjonen min til dette ... Graden av mangel på modenhet er vanskelig å sette ord på, sier Paul.

Annonse

– Dette får meg virkelig til å miste mye av den respekten jeg har hatt for Donald Trump, legger han til.

Paul tilføyer samtidig at han ikke vet om avgjørelsen kommer direkte fra presidenten, eller om det er Trumps stab i Det hvite hus.

Trump og Det hvite hus har foreløpig ikke besvart utspillet, men Trump har tidligere kommentert Pauls motstand på TruthSocial, ifølge NBC News.

«Rand Paul har svært liten forståelse for BBB («Big Beautiful Bill», journ.anm.), spesielt den enorme VEKSTEN som kommer. Han elsker å stemme «NEI» til alt, han tror det er god politikk, men det er det ikke», skrev Trump nylig.