Bhattis forsvarer vil fjerne dommer etter Pride-støtte

Terrortiltalte Arfan Bhatti ønsker å erstatte fagdommeren, Steinar Backe, før 25. juni-saken kommer opp for Oslo tingrett i september, melder Nettavisen.

Backe ytret seg positivt om pride i et leserinnlegg i Aftenposten i mai i fjor.

Advokat Elden trekker fram flere momenter i det som problematisk for habiliteten til Backe. Blant annet skriver tingrettsdommeren at det er personer med «forkvaklede ideer» som ikke støtter prideflagging.

Dommeren mener at barn tar skade av og blir forvirret av holdninger som går mot pridebevegelsen, og at vi som samfunn ikke bør adoptere slikt tankegods, ifølge habilitetsinnsigelsen.

Påtalemyndigheten har motsatt syn og mener at dommerens offentlige ytringer ikke gjør ham inhabil. Overfor Nettavisen peker statsadvokat Sturla Henriksbø på at Backe ikke har tilknytninger til Bhatti, noen av vitnene eller andre aktører i saken.

Påtalemyndigheten legger til grunn at det var det skeive miljøet og pridebevegelsen som var målet for masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni for tre år siden. Zaniar Matapour ble domfelt i henhold til tiltalen og gjerningsbeskrivelsen.

Arfan Bhatti nekter straffskyld og for enhver befatning med skytingen. Statsadvokaten mener derimot han var sentral og avgjørende for i planleggingen og forberedelsene til masseskytingen.