5

Apostrophe (Lofthus)

Rathkes plass, Oslo

Telefon: 47 47 23 53

Mat: 6

Meny: 4

Miljø: 6

Service: 4

Prisnivå: 4

– Dette redder sommeren!

Byløven kan nesten ikke styre sin begeistring over at lokalene etter restauranten Egget igjen er fylt med liv.

Vi er på Grünerløkkas dark side of the moon, det litt glemte kvartalet østenfor Toftes gate og sønnafor Sofienbergparken, nærmere bestemt på Rathkes plass. Litt bortgjemt, men det er som regel de fineste perlene. At lokalet har historie som et virkelig samvirkelagutsalg i de gode årene fra 1925 til 1966, må ha vært forlokkende for de nye eierne.

Her lå bydelskroa Egget i noen år, med suveren plassering ut mot det lille, nesten unorske torget. Her kommer sola perfekt fram på ettermiddagen over takene og langsmed gatene, og var det perfekte sted for en øl i sola. Hele kvartalet har en annen ro enn det heseblesende kvartalet rundt Olaf Ryes plass noen steinkast lenger vest. Egget fikk det dessverre ikke til, men nå gikk ryktene om at Lofthus Samvirkelag hadde flyttet inn. Du vet, den norsklingende pizzzakjeden som har spredd seg som en farsott i byen de siste årene med avleggere på St. Olavs plass, Sandaker, Nordstrand og Damplassen, samt at den har tatt bolig i Tranen og Kunstnerens hus. Uansett hvor man måtte være, det betyr pizza.

Det nye utløpet på østre Løkka kommer riktignok med en twist, skulle vi finne ut. For Apostrophe, som stedet har fått som kunstnernavn, lover både cocktails og omakase (kokkens fri utvalg av assorterte retter, spennende!) fra onsdag til lørdag. Mens vi som kom på en en helt ordinær tirsdag i livet, må nøye oss med rød eller hvit. Altså pizza. Ikke engang forrett eller dessert er det å velge mellom. Uten at vi skulle klage.



Foto: Mimsy Møller

Utvalget har en fascinerende norsk touch med reinsdyr fra Røros, kylling fra Stange, steinsopp og norske oster som ingredienser. i tillegg til Italia, selvsagt. Her er det ’nduja, parmaskinke og salami fra Abruzzo. De to hverdagsheltene plukker én rød pikante, og én hvit med biff og saus basert på creme fraiche, olje, hvitløk og hvitvin.

Kjede er ikke nødvendigvis kjedelig. særlig den hvite imponerer med soyamarinert kjøtt, sylta jalapeño, balsamicomarinert løk og litt svartkål på topp som pynt. Og raust med ekstra grønn og rød chili som man ba om ekstra.

– Dette må være byens beste pizza! Byløven er vill nå, og vet i det han sier det at det er et utsagn som ikke lenger har verdi. For så stor og heftig er konkurransen om den statusen i Oslo om dagen at det er noe man kan komme til å bli revet med og si mange ganger i løpet av et år. Kvaliteten på pizzaen i byen generelt er skyhøy. Men denne imponerer likevel. En ekstremt velkomponert pizza, og med presis, sprø bunn. Ja, bunnen er topp, og med yppige, brente luftbobler som vitner om potent deig. Også den røde med heit ventricinasalami, rød chili og rødløk faller pent i smak, om enn til noe mindre begeistring. Men løvene er skjønt enige om at dette er pizza i toppklasse.

Klasse er det også over interiøret. Først møtes man av en prektig ytterdør fra svenske Bovalls, og linjene inne er det arkitekter som står bak, og møblene er norsk håndverk. Det er like elegant som det er påkostet, og kanskje er dette ment å være juvelen i Lofthus-imperiet?

Stedet er rett og slett i overkant for pizza, og kler absolutt både elegante cocktails og et mer avansert spise enn det opphavelige italienske utvalget. Kokkens omakase, som vår kelner er noe ullen på detaljene om, i disse rammene, er vel verdt å ha på blokka for en rask, høstlig retur.

Apostrophes utekvaliteter derimot skal ikke måtte vente til høsten. Den beste spoten i bydelen, med pizza i det sjiktet, da må man kjenne sin besøkelsestid. Nå kan sommeren bare komme.

