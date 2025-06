Hegseth: Iran-angrepet handler ikke om regimeskifte

Pete Hegseth sier på en pressekonferanse at USA har ødelagt Irans atomprogram og «knust Irans atomambisjoner».

– Angrepet i Iran var en utrolig og overveldende suksess, sier han.

Han sier videre at angrepet var planlagt i flere måneder, slik at det kunne vært klart dersom president Donald Trump ga det grønne lyset.

Hegseth og Vance: Ikke interessert

Angrepet var kun rettet mot Irans atomprogram, sier Hegseth, som videre forteller at angrepet ikke handlet om regimeskifte.

Også visepresident J.D. Vance forteller at USA ikke er interessert i et regimeskifte i Iran.

– USA er ikke i krig med Iran, men med landets atomprogram, sier Vance i et intervju med NBC.

– Vi kommer nå til å jobbe de neste årene for å permanent avvikle Irans atomprogram, legger han til.

Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet bare har sivile formål. Etterretningskilder i USA sa også så nylig som tirsdag at Iran var opptil tre år unna å kunne lage et atomvåpen.

Brukte 14 bunkerknusende bomber

Trump hevdet, i likhet med Hegseth, natt til søndag at Irans atomprogram var ødelagt. Iran har imidlertid ikke kommentert skadesituasjonen ennå.

USAs forsvarssjef Dan Caine sier at tidlige rapporter viser at samtlige av de tre atomanleggene som ble angrepet, har blitt påført store skader og ødeleggelse.

Caine bekrefter også at det var B-2 bombefly som ble brukt i angrepet.

Flytypen kan utstyres med USAs 13.600 kilo tunge GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, en såkalt «bunker buster», en bombe designet for å ødelegge mål dypt under bakken.

Caine forteller at USA totalt brukte 14 bunkerknusende bomber i angrepet, i tillegg til flere Tomahawk-raketter.

Totalt var over 125 militære luftfartøy involvert i angrepet.

Advarer Iran

Både Hegseth og Caine advarer samtidig Iran om at USA vil gjengjelde et iransk angrep mot USA.

– Enhver hevn fra Iran mot USA vil bli møtt med en mye større kraft enn det vi så, sier Hegseth.

– Et iransk angrep ville vært et dumt valg, sier Caine.