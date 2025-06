Irans utenriksminister reiser til Russland for å møte Putin

– Døren for diplomati bør alltid være åpen, men det er ikke mulig nå, sier Irans utenriksminister.

Abbas Araghchi sier videre at USA har krysset en rød linje ved å angripe iranske atomanlegg.

– De har vist at de har null respekt for internasjonal rett, sier han, og ber samtidig om at verdenssamfunnet fordømmer det amerikanske angrepet.

– Iran kommer til å beskytte seg selv mot amerikansk aggresjon med alle midler.

Han sier videre at han reiser til Russland søndag for å møte president Vladimir Putin.

– Jeg skal ha et seriøst møte med ham på mandag, sier utenriksministeren.

Russland fordømmer

Russland har kommet ut og fordømt det amerikanske angrepet mot Iran. I en uttalelse omtaler det russiske utenriksdepartementet angrepet som uansvarlig og et alvorlig brudd på folkeretten.

– Risikoen for en konflikt i Midtøsten har økt betraktelig, heter det i uttalelsen.

Videre tar Russland til orde for en stans i aggresjonen og for mer diplomati.

Araghchi har den siste tiden vært i en rekke diplomatiske møter. Iraneren har blant annet møtt med sine franske, tyske og britiske kolleger, i tillegg til en rekke andre EU-diplomater.

Han var også en tur innom Norge, der han deltok på meklings- og diplomatisamlingen Oslo Forum. I Norge møtte han statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Forrådte diplomatiet

USAs president Donald Trump og Storbritannias statsminister har bedt iranerne om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Iran og USA skulle etter planen i nye atomsamtaler forrige søndag, før Israel angrep Irans atomanlegg fredagen før.

– Verden må ikke glemme at det var USA som – midt i en prosess – forrådte diplomatiet ved å støtte det folkemorderiske israelske regimets ulovlige angrepskrig mot den iranske nasjonen.

– Så vi var i diplomatiet, men vi ble angrepet. De har bevist at de ikke er diplomater og at de bare forstår trussel- og maktspråk, sier han.