Herzog: Irans atomprogram er betydelig rammet

Israels president Isaac Herzog hevder at Irans atomprogram er hardt rammet etter de amerikanske angrepene. Markus Schreiber / AP / NTB

Israels president Isaac Herzog opplyser til BBC at Irans atomprogram er rammet, men at fulle detaljer fortsatt mangler. Han kaller USAs angrep på Iran en «historisk» og «modig» beslutning.

På spørsmål om Irans atomkapasitet er eliminert, svarer Herzog at han ikke kjenner detaljene:

– Men det er ganske klart for meg at det iranske atomprogrammet er betydelig rammet, sier Herzog.

Tyskland enige

Også Tyskland hevder å vite at det iranske atomprogrammet har blitt satt ut av spill.

Store deler av Irans atomprogram er rammet etter de amerikanske angrepene, opplyste en tysk regjeringstalsmann etter et sikkerhetsmøte ledet av forbundskansler Friedrich Merz (CDU).

– En nøyaktig skadevurdering av de amerikanske luftangrepene vil først være mulig på et senere tidspunkt, sa talsmann Stefan Kornelius for forbundskansler Friedrich Merz etter et møte i Tysklands sikkerhetskabinett.

Ingen informasjon fra Iran

Iran har selv ikke kommentert skadesituasjonen på de tre atomanleggene som ble angrepet.

– Jeg har ennå ikke nøyaktig informasjon om skadene, men jeg mener det ikke har noe å si. Gårsdagens angrep var en kriminell handling, sier utenriksminister Abbas Araghchi.

Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet bare har sivile formål.

Amerikansk etterretning har også gjentatte ganger sagt at Iran ikke aktivt er i ferd med å utvikle atomvåpen, og tirsdag sa etterretningskilder til CNN at Iran var opptil tre år unna å kunne produsere slike våpen.