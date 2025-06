Fred og frihet – med bomber

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Benjamin Netanyahu og Donald Trump kaller det selvforsvar og en «spektakulær militær suksess». De snakker om kirurgi og presisjon. Men det brenner like godt, det smadrer like hardt. Og når røykteppet letter, står vi der igjen: med et ødelagt land, med et uforandret regime, og med flere døde vi ikke snakker om.

Eller kanskje lykkes de med å fjerne det iranske regimet. Ingen vil gråte for presteskapet. Men det som skjer er likevel forkastelig – og livsfarlig. Ingen vet hvor dette vil ende.