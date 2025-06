Trump i sjakk matt

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Med meldingene om USAs bombing av Iran natt til søndag, gikk mine tanker tilbake til et møte med et eldre, kristent ektepar i under pandemien. For å si det uærbødig fremsto paret i Setesdal som ganske uvaksinerte. Samtalen avslørte at de holdt seg med sterke konspirasjonsteorier, og de var overbeviste om at Donald Trump var verdens redning. Deres sterkeste trumfkort var dette: «Har Trump noen gang ført USA inn i en krig?»

Dette er en oppfatning som gjelder for Trumps store tilhengerskare, både i USA og andre steder i verden. Angrepet på Iran skader Donald Trumps rykte som en fredselskende president, tre dager etter at Pakistan mente at Trump bør få Nobels fredspris for sin rolle som konfliktløser i striden mellom India og Pakistan.