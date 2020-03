200 bostedsløse rumenere sendes til Romania

Flere rumenske bostedsløse personer som har oppholdt seg i Oslo har ønsket å dra hjem. Det har kommunen nå hjulpet dem med. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– De tilreisende er engstelige for smitte, både for seg selv og for familien som mange har etterlatt i hjemlandet. Samtidig er vi avhengig av at de som oppholder seg i Oslo kommune enkelt kan forholde seg til tiltakene vi nå har innført. Derfor har vi bestemt oss for å legge til rette for hjemreise, i samarbeid med Kirkens bymisjon, Røde Kors og Frelsesarmeen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i pressemeldingen.

Eget fly

Søndag 15. mars gikk det en buss med 63 rumenere fra Oslo. Bussen er bekreftet ankommet til Romania, skriver kommunen i pressemeldingen.

På grunn av stengte grenser nedover i Europa er imidlertid ikke busstransport lenger et alternativ. Det er nå rundt 140 tilreisende bostedsløse rumenere som oppholder seg i Oslo og som ønsker å komme hjem.

På bakgrunn av dette har Oslo kommune, i samarbeid med Kirkens bymisjon, vurdert at det beste alternativet er å sette opp et eget fly som går direkte til Romania. Flyet har avgang til Romania 18. mars, skriver kommunen.

2500 hjelpere

Mandag gikk byrådsleder Raymond Johansen ut og etterlyste folk med helsefaglig kompetanse som kunne bidra under viruskrisa. Siden da har 2500 personer meldt seg til tjeneste for kommunen.

– Kapasiteten er presset i helsevesenet, og vi er veldig glade for alle som ønsker å bidra. Responsen har vært over all forventning. Jeg blir helt rørt av alle dem som har meldt seg til tjeneste for innbyggerne i Oslo, sier Johansen.

I samme pressemelding varsler kommunen at de fortløpende vurderer flere tiltak for å bekjempe smitte.

– Jeg har stor forståelse for at folk har behov for å bevege seg, møtes og aktivere barn. Samtidig må vi understreke alvoret: jo bedre vi nå er til å unngå unødvendig kontakt og holde oss hjemme, desto større sjanse er det til at vi unngår ende mer inngripende tiltak. Vi er veldig bevisst de negative konsekvensene av å stenge ned enda mer av samfunnet vårt, og vurderer alle nye tiltak veldig grundig, sier Johansen.

Bysykler klare

Kommunen opplyser videre om at bysyklene vil være klare allerede fra onsdag morgen. Dette skal gjøre det lettere for folk å forflytte seg rundt i byen uten å ta i bruk kollektivtrafikk.

– Alle brukere anbefales å vaske hendene grundig før og etter en bysykkeltur med såpe og lunkent vann, alternativt bruk desinfeksjonsmiddel. Bruk gjerne hansker. Unngå å ta deg i ansiktet under og etter en tur uten å ha vasket/desinfisert hendene først, skriver kommunen i pressemeldingen.