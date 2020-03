Koronasmittet psykiatrisk pasient ble sendt hjem: – Føler meg ikke tatt vare på

Av: Hans Christian Paulsen

– Jeg fikk et munnbind i hånden og beskjed om at jeg måtte dra hjem. Lovisenberg sendte meg hjem på torsdag da jeg hadde høy feber og var veldig dårlig, sier pasienten som var innlagt ved Lovisenberg disktrikspsykiatriske senter (LDPS) og fikk påvist koronasmitte. Lovisenberg Sykehus stengte deretter avdelingen.

Sykehuset er et av Oslos fire sektorsykehus innen psykiatri og indremedisin.

Etter utskrivelsen er hun frustrert over ikke å få kontakt med psykologer ved Lovisenberg. Hun understreker at det ikke er avdelingen hennes hun er misfornøyd med, men håndteringen til ledelsen på sykehuset.

– Jeg føler meg ikke tatt vare på, sier hun.

Da hun ble sendt hjem torsdag fikk hun med seg medisiner for fem dager og beskjed om at hun kanskje skulle få en utskrivelsessamtale på telefon i dag.

– Men jeg har ikke hørt noe og de tar ikke telefonen når jeg ringer. Det er leit at det skal så mye til for å få en psykolog til å ringe meg opp igjen, sier hun.

Bekymret for akutthjelp

Hun har et underliggende helseproblem som gjør henne ekstra utsatt for covid-19-sykdommen. I går snøret det seg i brystet hennes og hun ringte til slutt ambulansen. Oksygenmetningen i blodet hennes viste at det ikke var nødvendig med en innleggelse nå, men hun forteller at ambulansepersonellet var bekymret for hennes psykiske situasjon.

– Jeg gikk fra daglig oppfølging til hjemmeisolat. Det er skummelt at jeg skal være helt alene uten faglig oppfølging.

Tilbudet hun får hvis tilstanden hennes forverrer seg bekymrer henne.

– Akutthjelp er ikke mulig fordi da ender jeg bare opp i isolat på Lovisenberg. Det er jo naturlig på grunn av koronasmitten. Det kommer bare til å gjøre psyken enda verre igjen. Å være i denne situasjonen er veldig, veldig frustrerende.

– Beklagelig situasjon

Søndag skrev Stavanger Aftenblad om at Stavanger universitetssykehus måtte skrive ut akuttpsykiatriske pasienter etter koronasmitte. Vårt Land skrev samme dag at Diakonhjemmet skriver ut ikke-akutte pasienter på grunn av koronasmitte.

Det er beklagelig men forståelig, gitt at Norge er i en unntakstilstand, mener Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i interesseorganisasjonen Mental Helse.

– Det vil dessverre få følger for enkelte grupper. Vi håper de som har alvorlige utfordringer psykiatriske utfordringer blir prioritert, sier hun.

Ønsker videokonsultasjoner

Berg-Heggelund forteller at de har fått meldinger fra pasienter som ikke får behandlingen det var planlagt at de skulle få. Men at det er for tidlig å si noe om hvor mange behandlingssteder som stenger på grunn av smitte eller som omprioriterer ressurser.

– Vi merker stor pågang på vår hjelpetelefon. Vi oppbemanner og utvider telefonlinjer og chat for å kunne bistå de som trenger det.

Samtidig understreker hun at tilgang på psykologer er vesentlig.

– En løsning kan være at flere tar i bruk digitale konsultasjoner, sier Heggelund.



Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin. Foto: Ingar Sørensen

Mulighetene finnes

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og styreleder i DigiPsyk, en organisasjon som jobber med å fremme digitalisering av psykologtjenester.

– Det enkleste de kan gjøre nå er å gå i gang med videokonsultasjoner. Vanlig mobiltelefon er ikke godt nok når det gjelder personvern.

Hun mener psykologkontorer enkelt kan skaffe seg gode nok systemer.

– Du trenger ikke mer enn en datamaskin med webkamera og mikrofon. Så må du gå til anskaffelse av et sikkert system, som er ganske enkelt. Pasienten trenger ikke å installere programvare men kan logge seg inn på internett.

