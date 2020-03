– Det pågår nå en debatt om stenging av skoler forhindrer smitte eller ikke. Det er forståelig, fordi ulike land har håndtert dette ulikt. Det er faglig usikkerhet om hvor stor effekt dette har nå, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Skoler og barnehager i Norge er stengt, foreløpig fram til 26. mars. Flere europeiske land har valgt å gjøre det samme, mens andre land, for eksempel Sverige lar sine barn gå på skole og i barnehagen.

Det har fått flere til å spørre seg om tiltaket faktisk er nødvendig og hvilken effekt det faktisk har.

Støtter 100 prosent

– Vi vet at barn og unge får milde symptomer ved smitte. Men Folkehelseinstituttet har i det siste lagt vekt på at barn og unge likevel ser ut til å spille en rolle i smittespredningen. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet besluttet å stenge skolene, nettopp for å være føre var. Det er en beslutning jeg støtter 100 prosent, sier Høie.

Selv om effekten av stenging er omstridt, forsvarer Høie avgjørelsen.

– Vi kunne valgt å legge vekt på usikkerheten og ikke stengt skolene. Jeg mener Helsedirektoratet gjorde en riktig vurdering når man konkluderte med å være føre var, sier helseministeren.

Besteforeldre og helsepersonell

Noe av bakgrunnen for at myndighetene valgte å stenge alle skoler og barnehager var fordi flere kommuner, blant annet Oslo og Bergen, allerede hadde tatt avgjørelser som å stenge selv.

– Men kommunene hadde ikke nødvendigvis planer om å holde barnehagene åpne for helsepersonell og annet kritisk personell. Vi hadde heller ikke nådd fram nasjonalt om det viktige budskapet om at når skoler og barnehager stenger er ikke svaret å la besteforeldre i risikosonen ta vare på barna, fordi det kunne gjort situasjonen verre. Derfor var det riktig å gjøre det på det tidspunktet vi gjorde det, sier Høie.

Et av argumentene svenskene bruker for å holde skolene åpne er at helsepersonell fortsatt skal ha anledning til å dra på jobb, ikke være hjemme med friske barn. Det argumentet mener Høie er ivaretatt i Norge.

– Det er nettopp derfor vi tok beslutningen nasjonalt om å pålegge kommunene å ha barnehager og småskoletilbud nettopp til barn av disse gruppene, sier han.

Skoleåpning i det blå

Foreløpig er skolene stengt fram til 26. mars, men Høie har allerede bedt foreldre forberede seg på å måtte passe barna sine lengre enn det. Når skolene åpner igjen er fortsatt svært usikkert.

– Vi må høste erfaringer, og lytte til de smittevernfaglige rådene vi får fra helsemyndighetene. Så må vi sette det opp mot Kunnskapsdepartementets vurderinger om hva som er viktig fra elevenes og skolenes ståsted. Men det er ikke der vi er nå. Det er for tidlig å si noe om tidspunkt og rekkefølge for det, sier Høie.

Under pressekonferansen uttrykte helseministeren også bekymring for hvordan enkelte svake grupper som rusavhengige og pasienter innen psykiatri opplever viruskrisa. Han har nå sendt en anbefaling til sykehusene om hvordan de skal ta vare på folk som sliter med rus og psykiatri under koronakrisen.

Høie påpekte at dette er noen av samfunnets mest sårbare grupper og at de kan være særlig utsatt for å bli rammet av sykdommen. Han nevnte også hjemløse som en gruppe som trenger særlig omsorg.

– Det er viktig at de får den hjelpen de trenger i en situasjon som denne, sier Høie.

Advarer hyttefolk

Regjeringen vurderer også fortløpende om de skal iverksette forskriften som forbyr folk å dra på hytta. Høie frykter flere vil dra på hytta i andre kommuner enn den de bor i til helga, noe som kan gi et for stort press på helsevesenet i små hyttekommuner.

– Vi får tilbakemelding om at det fortsatt er ganske mange igjen på hyttene, og mange har planer om å dra til helgen. Det må man ikke gjøre! understreket han.