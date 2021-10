Pastafavoritten

Da jeg begynte å trene jevnlig i voksen alder, var det begeistringen min for pasta som var motivasjonen. Tanken var at jeg skulle kunne spise så mye pasta jeg bare ville, uten overhengende fare for å stige i buksestørrelse jevnt og trutt.

Lett å variere

Ikke bare liker jeg å spise mye pasta, jeg trives også veldig godt med å lage den. Riktignok er det litt tidkrevende, spesielt de fylte variantene. Men det er så moro! Og etter hvert som man får mer håndlag med det, og rutinene sitter, går det ganske sømløst.

Godt håndverk på kjøkkenet er alltid tilfredsstillende for den som utøver det, og pasta er noe alle kan få til. Kjedelig blir det aldri, for pastarettene kan varieres i det uendelige. Selve pastaen er en base som kan kle de aller fleste smaker, så her er det fritt fram for kreativitet og fantasi.

Litt mel på pastaputene og brettet hindrer at putene klistrer seg sammen. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Prøv å bruke det du har

De tradisjonelle pastarettene vil alltid forsvare sin plass, men jøye meg så moro det er å lage egne versjoner. Hva med å utfordre seg selv på en helt vanlig dag – med en pakke spagetti og kjøpestopp – slik at sausen må lages av det man har tilgjengelig i skuffer, skap, kjøl og frys? Dette er en god øvelse for kreativiteten, husholdningsøkonomien og evnen til å unngå matrester og svinn.

Spinat freses raskt med smør og hvitløk. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Ukas rett er den pastaversjonen jeg lager oftest hjemme. Fyllet er enkelt og billig, og retten er ekstra velegnet dagen etter at man har hatt helstekt kylling til middag. Kyllingskroget er nemlig ideelt å koke kraft på, sammen med litt hvitløk og kanskje stangselleri om du har. Sammen med brunet smør, parmesan og sitron blir denne kyllingkraften verdens beste saus til ravioli. Ikke veldig klassisk, men veldig, veldig godt.





---

Kyllingsjyen, kokt på gårsdagens kyllingskrog, er gull verdt til denne retten. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Søtpotet-ravioli i kyllingsjy

Ingredienser (2 personer)

250 g hvetemel

2 eggeplommer

1 egg

1 ss olivenolje

1 ts salt

1 søtpotet

1 fedd hvitløk

1 pose spinat

4 ss ricotta

60 g parmesan

2 sitroner

1 neve frisk oregano

4 ss smør

3 dl redusert, mørk kyllingkraft

Framgangsmåte

Bruk en kjøkkenmaskin med kniv, og bland sammen mel, egg, salt og olje til en fast, gul pastadeig. Blir den for tørr, tilsetter du en eggeplomme ekstra. Om den tvert imot er for klebrig, justerer du med hvetemel. Pakk deigen i helt tett plastfolie eller i en ziplock-pose, og la den få hvile seg i kjøleskapet i minst tre timer.

I mellomtiden kan du lage fyllet. Del søtpotet i to på langs, og pensle et tynt lag med olje på snittflatene. Sett søtpoteten på et stekebrett, og bak i ovn på 200 grader i cirka 45 minutter, avhengig av størrelsen. Den skal være helt mør og myk, og snittflaten skal være brun og karamellisert. Skrap ut det oransje fruktkjøttet med en skje, og legg det over i en blandebolle der det kan kjøle seg ned litt før du går videre.

Fres spinaten raskt i en panne med litt smør og et finkuttet hvitløksfedd, kun til spinaten har falt helt sammen. Avkjøles sammen med søtpoteten i blandebollen.

Bruk en stavmikser, og kjør spinat og søtpotet sammen til en finhakket blanding. Vend så inn ricottaost, og smak til med salt og sitronsaft.

Sett en liten kjele på høy varme, og smelt smøret under omrøring til det har blitt nøttaktig, brunt og lukter søtt av karamell. Slå på kyllingkraften, og la det få koke sammen. Tilsett revet parmesan, og smak til med salt og sitron.

Kjevle ut pasta-ark, gjerne på en pastamaskin. Legg søtpotetfyllet over i en sprøytepose, og sprøyt ut 1 teskje fyll med passe mellomrom på pasta-arket. Legge et nytt pasta-ark på toppen, og bruk en utstikker – for eksempel et glass eller lokk – for å stanse ut runde, fylte pastaputer. Legg putene over på et brett med litt siktet mel så de ikke kleber seg fast. De egner seg også veldig godt til å fryse inn til senere bruk.

Ved servering kokes ravioliene i saltet vann i 2–3 minutter. Løft dem ut, og legg dem i en dyp tallerken. Topp med rause mengder kyllingsjy, litt ekstra parmesan og et dryss frisk oregano.

---

Fantastisk lagspiller

Rieslingviner kan ofte kunsten å spille på lag med mat. Ukas vin er et stjerneeksempel.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Til ukas fylte ravioli, servert med en rik kyllingsjy, passer det både med friske øl, musserende viner og smaksintense hvitviner. Drikken må takle den smaksrike sjyen uten å virke vandig, og den må ha en sødmefull smak som matcher søtpotetens sødme. Samtidig må drikken harmonere med både spinat og oregano og ha nok friskhet til å matche sitron.

Løfter fram nyansene

Jeg har stor tro på at en fruktig, moderne IPA med moderat alkoholprosent, eller en pet nat – altså en lett perlende musserende vin – kan fungere godt til retten.

Til slutt gikk jeg likevel for min favorittdrue Riesling, og landet på en nydelig og harmonisk hvitvin fra Pfalz i Tyskland. Rings Ungstein Riesling 2018 (varenr. 11181301, bestillingsutvalget, kr 249,90) er en deilig vin til raviolien. Den dufter og smaker av epler, sitrus, steinfrukt og urter, noe som harmonerer godt med smakene i retten. I munnen løfter syren fram nyansene i maten, slik at umamismaken fra sjy og parmesan får spillerom. Også sitronen i retten får en harmonisk partner her.

Samtidig er den modne frukten og den gode konsentrasjonen i vinen akkurat nok til å takle møtet med både sødmefull søtpotet og mager spinat, slik at også disse smakene trekkes fram i rampelyset.

Rings Ungstein Riesling 2018, kr 249,90. Foto: Produsenten (NTB Tema)

Svært god til prisen

Vinen i seg selv er meget god til prisen. Den er flott i dag, men kan også lett lagres i mange år til. Det er lett å forstå hvorfor Weingut Rings i 2015 ble invitert til å bli medlem i den prestisjetunge produsentorganisasjonen VDP, der kun de aller beste produsentene i Tyskland er med. For med denne rieslingen i glasset kjenner du at du er ivaretatt av vinmakere som kjenner faget sitt til fingerspissene.

