Klokka 4 natt til tirsdag norsk tid skulle resultatene fra Demokratenes første nominasjonsvalg ha vært klare. Nå fører forsinkelsen til stor skuffelse og frustrasjon blant både velgere og valgkamparbeidere i Iowa. Opptellingen foregikk tirsdag formiddag manuelt. Men leiren til Bernie Sanders nektet å vente på offisielle resultater.

Tirsdag morgen kunngjorde en av Sanders rådgivere at foreløpige tall viser at den 78 år gamle senatoren har fått 28,62 prosent av stemmene, mens Buttigieg følger etter med 25,71 prosent. Tallene er basert på resultater fra nesten 40 prosent av valgdistriktene.

Redaktør Are Tågvold Flaten for nettstedet amerikanskpolitikk.no er på plass i Iowa der han har fulgt innspurten i valgkampen de siste dagene og også mandagens valgmøter i Iowa. Dagsavisen samarbeider med amerikanskpolitikk.no om podkastserien «2020» der Flaten, Vårin Alme og Henrik Østensen Heldahl forklarer det som skjer i den amerikanske valgkampen og hva det betyr.

Nedtur for Biden?

En seier til venstreorienterte Sanders er ikke uventet, men hvis Buttigieg ender med å ta annenplassen, vil det være et hardt slag for Joe Biden, som lenge har vært regnet som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg. Meningsmålinger hadde på forhånd gitt Biden annenplassen.

78 år gamle Sanders regnes som venstreorientert, mens Buttigieg (38) er moderat, slik som Biden (77).

Dataene som er samlet inn av Sanders' stab, viser også at senator Elizabeth Warren ligger an til en tredjeplass med 18,42 prosent, mens Biden er helt nede på en fjerdeplass med 15,08 prosent.

Manuell opptelling

Lederen for Det demokratiske partiet i Iowa, Troy Price, har opplyst at opptellingen nå foregår manuelt basert på sikkerhetskopilister. Han sier også at resultatene vil bli offentliggjort senere på dagen, uten å presisere når. Han har ikke villet svare på spørsmål fra mediene.

Partiets kommunikasjonsleder Mandy McClure sier at det er funnet «uoverensstemmelser i rapporteringen av tre sett med resultater». Hun avviser at problemene skyldes at en ny app ikke virket, slik flere medier har meldt.

– Det er rett og slett et problem med rapporteringen, sier hun til The New York Times.

Forsinkelsen vil kunne skade troverdigheten til både Demokratene og resultatet i Iowa.

– Dette er et marerittscenario for Det demokratiske partiet i Iowa. Dette vil man absolutt ikke ha i en tid der alle stiller spørsmål ved nominasjonsmøteprosessen, du vet det er et gammeldags system, alle USAs lyskastere er rettet mot dem, sier Elizabeth Walentin, som tidligere har være valgkampmedarbeider for Demokratene, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Vanlig med kaos

Men ifølge førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder er det ikke uvanlig med kaos under opptellingen av stemmene i Iowa, der nominasjonsvalget arrangeres som et såkalt caucus.

– Caucuser er veldig kompliserte og grusomt demokratiske, og det er alltid kaos. Det var kaos i Iowa for fire år siden også. Da var også resultatene forsinket, sier Tønnessen til NTB.

Han mener de foreløpige resultatene kan gi en sterk indikasjon på hvordan det vil gå.

– Hvis det stemmer at Buttigieg ligger på annenplass, er det duket for en liten overraskelse, sier han.

Viktig pekepinn

Mandag kveld ble det arrangert nesten 1.700 folkemøter i delstaten, der velgere som er registrert som demokrater, kunne stemme på sin favorittkandidat.

For første gang skal Det demokratiske partiet også sende ut tre ulike resultater, slik at både råstemmene og det endelige valgresultatet blir kjent.

Folkemøtene i Iowa vil gi en viktig pekepinn på hvem som vil seile opp om favoritter til å bli Demokratenes presidentkandidat. Vinnerne kan regne med stor oppmerksomhet i mediene, og resultatet pleier også å påvirke synet på kandidatene i andre delstater.

Neste nominasjonsvalg arrangeres i New Hampshire om en ukes tid, deretter går det slag i slag fram til Demokratenes landsmøte i juli. På republikansk side stiller Trump til gjenvalg. Han har ingen reelle utfordrere.

