General: – Samtalene var dømt til å mislykkes

Det er ikke klart når den tredje runden med fredssamtaler om Ukraina kan begynne, ifølge NTB. Kreml uttalte i slutten av juni at ingen dato er satt, og de to første rundene mellom Russland og Ukraina, som gikk i Istanbul i mai og juni, førte ikke til en løsning.

Natt til fredag norsk tid uttalte USAs president Donald Trump seg etter en telefonsamtale med Vladimir Putin.

– Jeg er veldig skuffet over samtalen jeg hadde med president Putin. Jeg tror ikke han «er der», sa Trump, ifølge Newsweek og flere andre medier.

– Det jeg prøver å si, er at jeg ikke tror at Putin ønsker å stoppe. Det er synd, la Trump til.

Ben Hodges. Foto: Jørn H. Skjærpe

Og det er lite trolig at nye forhandlinger vil føre fram, mener den pensjonerte amerikanske generalen Ben Hodges.

– Disse samtalene var dømt til å mislykkes, fordi Donald Trump og Trump-administrasjonen aldri forsto historien. De forstår ikke hvorfor Ukraina kjemper så hardt. Men ukrainerne kjemper for å overleve, sier Hodges til Dagsavisen.

Tror Trump har gitt opp

I perioden 2014-2017 var han USAs øverstkommanderende i Europa. Hodges brukes stadig som ekspert på sikkerhetspolitikk av amerikanske og internasjonale medier.

Han mener Russland og president Vladimir Putin ikke har noen interesse av å forhandle om en fredsløsning, fordi Russland har framgang på slagmarken og tror de kan vinne, mener Hodges.

– Målet (til Russland og Putin) er å ødelegge Ukraina, så etter min mening kommer vi ikke til å se noen meningsfulle forhandlinger med det første, sier generalen.

Han støttes av amerikanske Merrick Tabor, universitetslektor i statsvitenskap ved Stockholms universitet.

Merrick Tabor. Foto: Elsa Adrielsson Helin / Stockholms universitet

– Jeg tror Trump har gitt opp. Jeg tror han på en eller annen måte har innsett at dette (krigen i Ukraina, journ.anm.) ikke kan løses på en rask og enkel måte, sier Tabor til Dagsavisen.

I valgkampen i fjor høst hevdet Trump at han kunne løse Ukraina-krigen «på 24 timer».

– Detaljert diplomati er ikke noe for Trump. Hvis ting ikke løser seg raskt, blir han rett og slett lei. Da mister han interessen og går videre.

Men den amerikanske statsviteren tror Trump har en sterk ambisjon om å én dag få Nobels fredspris.

– Derfor er han nok opprørt over at Putin ikke har vært mer imøtekommende, mener Tabor.

Skuffet over Putin

Oleksiy Gavrish, Ukrainas ambassadør til Norge, er av samme oppfatning som ekspertene.

– Putin ønsker ikke fred. Han ønsker å fortsette å ødelegge et fredelig Europa. Han er en galning, er min personlige mening. Etter mitt syn er økonomiske sanksjoner det som kan stoppe krigen. Putin selv vil aldri stoppe den. Putin og hans team har vist total mangel på respekt for alle moralske, sivile og økonomiske verdier som land som Ukraina og Norge støtter, sa ambassadøren til Dagsavisen nylig.

Donald Trump var ikke fornøyd med det han fikk høre fra Vladimir Putin. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

– Vladimir Putins regime står og faller med krigen. Han kan ikke gå tilbake til en slags «normaltilstand», slik jeg ser det, sa Nupi-forsker Karsten Friis til Dagsavisen i høst, på spørsmål om Trumps planer om å få en slutt på krigen.



Putin selv skal ha natt til fredag ha fortalt Trump at han fortsatt ønsker en diplomatisk løsning på krigen, men at han ikke ønsker å vike fra Russlands mål i krigen, ifølge NTB.

– Vår president sa at Russland vil nå de målene landet har satt seg, det vil si å fjerne de grunnleggende årsakene som førte til den nåværende situasjonen, sa Kreml-talsperson Jurij Usjakov.

Veien videre for Ukraina

Trump skal på sin side ha gjentatt at han ønsker en rask løsning på krigen.

Men hvis ikke Vesten øker støtten til Ukraina, og i tillegg legger mer økonomisk press på Russland, kommer situasjonen ikke til å se veldig annerledes ut gjennom året, mener Ben Hodges.

Ukrainske styrker kjemper hardt for å holde Russland unna. Russerne gikk til fullskala invasjon i februar 2022. Foto: Florent Vergnes / AFP / NTB

I så fall vil Ukraina fortsatt være i en «kontinuerlig krigstilstand», forklarer generalen, selv om det ikke er kamper hver dag. Og Ukraina kommer til å fortsette å kjempe.

– I fortsettelsen tror jeg ukrainerne vil satse på å modernisere forsvaret sitt, utvide forsvarsindustrien, øke kapasiteten når det gjelder å avfyre langtrekkende presisjonsvåpen, kontinuerlig angripe russiske flyplasser og havner, samt olje- og gassinfrastruktur, spår Ben Hodges.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: Jørn H. Skjærpe

Ifølge Financial Times er det planlagt en samtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj senere fredag. USAs ferske avgjørelse om å holde tilbake våpenleveranser til Ukraina er noe av det som vil bli diskutert.

Avisen har snakket med kilder med kjennskap til planleggingen, som også skal ha sagt at den ukrainske presidenten vil ta opp potensielle fremtidige våpensalg i telefonsamtalen fredag.

USA har begrunnet våpenstans-beslutningen med at landet må sette sine egne interesser først. Ikke navngitte kilder sier dessuten at en gjennomgang i forsvarsdepartementet har vist at USA har for få våpen på lager, skriver NTB.