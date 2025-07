Ukraina skal lære Norge å organisere helsetjeneste i krig

– Et samarbeid innen helse er gjensidig nyttig for Norge og Ukraina. Vi kan lære mye av Ukraina på områder som hvordan en kan organisere en helsetjeneste i krig, sivil-militært samarbeid, og bruk av teknologi. Fra Norges side kan vi bistå Ukraina på områder som mental helse, rehabilitering og antimikrobiell resistens, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Sammen med Ukrainas helseminister Viktor Liashko ble det skrevet under en avtale om helsepartnerskap 1. juli. Avtalen ble gjort under et besøk i Lviv og Kyiv.

– Vi kan ikke være naive. Vi må lære, og vi må også forberede oss på utenkelige scenarioer. Som statsministeren har sagt: Norge må være forberedt på at krig kan ramme oss. Derfor mener jeg det er avgjørende at vi bruker kunnskapen til ukrainerne til å forberede vårt eget planverk, sier Vestre til VG.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) foran minnesmerket ved Mikhailovskaya i Kyiv med den ukrainske helseministeren Viktor Liashko. Den norske regjeringen og Ukraina har inngått avtale om et gjensidig helsearbeid. Oleksandr Techynskyi / Helse- og omsorgsdepartementet / Handout / NTB

Alle de fire helseregionene i Norge er nå bedt om å starte arbeidet med å kartlegge hvilke kapasiteter og nye behov vi har for beredskap, også knyttet til det militære behovet for helsetjenester.

Helsepartnerskapsavtalen dekker blant annet cybersikkerhet i helsesektoren, helseberedskap og medisinsk evakuering.

Under besøket i Ukraina så helseministeren boligområder og helseinstitusjoner som nylig er blitt angrepet.

– Det gjør sterkt inntrykk å se de omfattende konsekvensene av Russlands brutale angrep, og hvordan det ukrainske helsesystemet yter en imponerende innsats under særdeles krevende forhold, forteller han.

Norge støtter Ukrainas helsesektor gjennom Nansen-programmet og flere internasjonale organisasjoner, inkludert Verdensbanken, WHO, og EU. Støtten omfatter også medisinsk evakuering til Europa og behandling i Norge.

