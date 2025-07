Minst 21 personer skadet i stor eksplosjon på bensinstasjon i Roma

Røyk stiger fra stedet etter en eksplosjon i Roma fredag. Cecilia Fabiano / LaPresse via AP / NTB

Minst 21 personer er skadet i en stor eksplosjon på en bensinstasjon øst i Roma, melder avisen La Repubblica.

Bilder avisen har publisert, viser en stor eksplosjon og en påfølgende stor, sort røyksky.

Eksplosjonen i Via dei Gordiani kunne høres over store deler av den italienske hovedstaden.

Nyhetsbyrået Reuters melder at flere personer er skadet, og minst tre av dem har alvorlige brannskader. Blant de skadede er flere politifolk, en brannkonstabel og frivillige. Også forbipasserende skal være skadet.

Lastebil kjørt inn i rør

Eksplosjonen skjedde rundt klokken 8 lokal tid. Brannvesenet rykket ut til stedet etter meldinger om at en lastebil hadde kjørt inn i et rør. Den store eksplosjonen skjedde etter at nødetatene hadde ankommet stedet. Nærliggende bygninger ble skadet av den voldsomme eksplosjonen.

Minst åtte politifolk er blant de skadede, ifølge talsperson for politiet Elisabetta Accardo.

– Alle politimennene fikk brannskader, men skadene er ikke livstruende, sier hun.

– Det var noen eksplosjoner etter den første, sier hun også.

Heller ikke brannkonstabelen som er skadet, skal være livstruende skadet.

Statsminister Giorgia Meloni er informert om hendelsen og følger situasjonen, opplyser statsministeren kontor i en uttalelse.

Politiet har besluttet å stenge en nærliggende T-banestasjon, opplyser kollektivselskapet Atac.