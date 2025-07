God EM-start ingen garanti for suksess: – 100 prosent klar over det

Guro Reiten (fra v.), Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen gleder seg over Norges seier over Sveits i EMs åpningskamp. Geir Olsen / NTB

Norge har vunnet OL-gull etter å ha tapt åpningskampen 0-2 (2000), kommet til VM-finale (1991) og EM-semifinale (2009) etter å ha tapt første kamp 0-4, men har også røket ut i gruppespillet etter å ha vunnet åpningskampen 5-0 (1997).

Tre av de fire ganger Norge er blitt utslått i gruppespillet i EM eller VM, har det faktisk vært etter å ha vunnet sin første kamp. Sist skjedde det for tre år siden, da Norge åpnet med 4-1 over Nord-Irland, men tapte de to neste kampene med sammenlagt 0-9.

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre, 100 prosent. Det er vi alle veldig tydelige på. Vi tar en kamp av gangen, men vi har fått en deilig start. Tro, håp, alt det ligger til rette. Det er en go i laget. Nå er det bare å nullstille, restituere fortest mulig, så er det kampstart mot Finland, sier Guro Reiten til NTB.

Ingrid Syrstad Engen mener at måten Norge vendte kampen mot Sveits, og dro i land seieren på en dag da mye ikke stemte, vil gjøre laget sterkere og bedre.

– Det var iallfall ikke stille i garderoben i pausen. Folk tok tak. Vi visste at det vi hadde gjort ikke var godt nok. Selv om vi ikke er fornøyd med prestasjonen i hele kampen så var det en opplevelse å få det til. Jeg tror det styrker lagfølelsen og selvtilliten, sier hun til NTB.

Tuva Hansen følte at det svingte mellom himmel og helvete i EMs åpningskamp. Historisk sett har utfallet av første kamp vært en dårlig indikator på om sluttspillet blir en suksess. Geir Olsen / NTB

– Det var veldig god stemning i garderoben og i bussen på vei hjem. Vi skapte øyeblikk som gjør at man ønsker å gjenoppleve det igjen og igjen. Det gir oss en boost for resten av mesterskapet.

Søndag venter Finland, som også vant sin første kamp. Vinneren av oppgjøret i Sion vil ta et sjumilssteg mot kvartfinale. Om Norge slår finnene, og Sveits senere samme kveld tar poeng fra Island, vil Norge være gruppevinner før siste runde i gruppespillet.

Himmel og helvete

– Vi vet godt at det er jobb igjen å gjøre, men det sies jo at man skal spille seg i form i mesterskap. Kampen mot Sveits var både spennende og underholdende. Det var fra himmelen nesten ned i helvete og så opp igjen. Vi ofret alt for å vinne, sier Tuva Hansen til NTB.

– Vi har hatt noen dårlige opplevelser mot vertsnasjoner og vet hvor vanskelige de kampene er. At vi kom tilbake og greide å ri det av til seier viser mentalitet på høyt nivå. Det var nydelig å se, sier Reitan.

Dette er Norges åpningskamper og turneringsfasit for alle EM-, VM- og OL-sluttspill med innledende gruppespill:

* VM 1991: Kina 0-4 (finale)

* VM 1995: Nigeria 8-0 (gull)

* OL 1996: Brasil 2-2 (bronse)

* EM 1997: Danmark 5-0 (ut i gruppespillet)

* VM 1999: Russland 2-1 (4.-plass)

* OL 2000: USA 0-2 (gull)

* EM 2001: Frankrike 3-0 (semifinale)

* VM 2003: Frankrike 2-0 (kvartfinale)

* EM 2005: Tyskland 0-1 (finale)

* VM 2007: Canada 2-1 (4.-plass)

* OL 2008: USA 2-0 (kvartfinale)

* EM 2009: Tyskland 0-4 (semifinale)

* VM 2011: Ekvatorial-Guinea 1-0 (ut i gruppespillet)

* EM 2013: Island 1-1 (finale)

* VM 2015: Thailand 4-0 (åttedelsfinale)

* EM 2017: Nederland 0-1 (ut i gruppespillet)

* VM 2019: Nigeria 3-0 (kvartfinale)

* EM 2022: Nord-Irland 4-1 (ut i gruppespillet)

* VM 2023: New Zealand 0-1 (åttedelsfinale)

* EM 2025: Sveits 2-1.

