For barna sin skyld: Dropp alkoholen på cup

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ragnhild Kaski Foto: Thomas Brun / NTB

Partille Cup, Storsjöcupen, Gothia Cup, Dana Cup og Norway Cup. Sommerens store høydepunkter for titusenvis av barn og unge nærmer seg. Og vi har en oppfordring til dere som skal reise med barn på cup: selv om det kan friste med noen øl etter en travel og intens dag, er det mange gode grunner til å droppe alkohol på reise i forbindelse med idrettsarrangementer for barn.

For barna er dette mer enn bare kamper. Det handler ikke bare om å vinne eller tape. For barna handler det om nye vennskap, sommerfugler i magen, svette drakter og følelsen av å være en del av noe stort. Mange får minner for livet. Da er det ekstra viktig at vi voksne bidrar til at opplevelsen blir trygg og god for alle.

Barn merker raskt når voksne endrer seg. Det handler ikke nødvendigvis om at noen drikker altfor mye, men om at vi voksne kanskje blir litt annerledes: snakker høyere, blir mindre til stede eller mister litt av kontrollen. Midt i det som for barna kan være både spennende og litt skummelt – ny seng, nye lukter, første kamp med stort publikum. Da trenger de voksne som er som de pleier.

Og så er det dette med ansvar. Når man er på tur med barn, vet man aldri hva som kan oppstå. Et kutt, en forstuing, en som blir syk – plutselig må noen kjøre til legevakten. Hvis alle voksne har drukket, hvem tar den rollen da?

Samtidig er vi rollemodeller – uansett om vi vil eller ikke. Barna ser hvordan vi oppfører oss, og de tar etter. Når vi viser at det går helt fint å ha det gøy uten alkohol på cup, sender vi sterke og gode signaler.

Vi vet også at rundt 90 000 barn i Norge vokser opp med foreldre som drikker for mye. For mange av dem er idretten et fristed. Et pusterom fra en uforutsigbar hverdag. På cup får de være bare barn – i trygge omgivelser. Men den tryggheten blir fort brutt hvis voksne rundt dem begynner å endre seg.

Vi foreldre vil det beste for barna, og ønsker å bidra til et trygt og godt miljø på tur. Faktisk er 3 av 4 nordmenn enige i at voksne bør la alkoholen stå når de er med på idrettsarrangementer eller turer med barn, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Av-og-til. Likevel svarer nesten én av fire at de har sett voksne som har vært tydelig beruset i slike sammenhenger. Det setter spor – særlig hos barna.

Det finnes mange anledninger i løpet av sommeren der voksne kan ta seg et glass, så kanskje cupen kan få være en liten pause? For cup handler om barna. Om laget. Og om å skape gode minner sammen.

Så heia deg som er og heier – og som gjør cupen til det trygge fristedet den skal være. Da blir opplevelsen enda bedre for alle – både på og utenfor banen.