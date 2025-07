Allerede i februar dukket det opp annonser i innboksen til Snapchat-brukere fra blant andre Volkswagen og Rema 1000. Siden har det dukket opp reklamer fra stadig flere bedrifter.

Tidligere var det kun mulig for venner å sende snapper som havner i innboksen, mens annonser har vært forbeholdt «utforsk»-siden og Snapchat-linser. Med den nye funksjonen kan kommersielle aktører nå betale for at reklamen deres skal «se ut som» en melding fra en bekjent.

Dette har skapt reaksjoner blant Snapchat-brukere verden over.