Musk mener X er blitt utsatt for massivt cyberangrep

– Vi blir angrepet hver dag, men dette ble gjort med store ressurser. Enten er en stor, koordinert gruppe eller et land involvert, skrev han i en melding på plattformen.

Sporingsnettsiden Downdetector.com registrerte at over 40.000 brukere meldte fra om driftsproblemer i løpet av dagen. Det største forstyrrelsene skal ha vært langs østkysten og vestkysten av USA.

Ifølge nettsiden handlet over 50 prosent av de registrerte klagene om problemer med X-appen, mens 33 prosent dreide seg om nettsiden.

Flere eksperter på datasikkerhet sier det er vanskelig å vite hva som skjedde uten tekniske data fra X, men varigheten av problemene tyder på at Musk har rett og X ble utsatt for et dataangrep.

Musk sa i et intervju mandag at angriperne har «IP-adresser som kommer fra Ukraina-området», uten å greie ut ytterligere hva det kan bety. Datasikkerhetseksperter påpeker imidlertid at dette ikke nødvendigvis betyr at angrepet kom fra Ukraina.

Musk er verdens rikeste mann og rådgiver for USAs president Donald Trump. Etter innsettelsen av Trump i januar har Musk stått i spissen for massive kutt og oppsigelser i det amerikanske statsapparatet.

