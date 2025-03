Orban røper Trump-avtale: – Styrker vår allianse

Orban uttaler at Ungarn og USA nærmer seg en økonomisk samarbeidspakke som vil hjelpe den ungarske økonomien, og som kan veie opp for en mulig tollkrig fra USA mot EU, ifølge Reuters. Også polske TVP skriver om utspillet, og legger til at Orban er sterk i troen på at avtalen går i boks.

– Denne avtalen vil da styrke den eksisterende alliansen mellom Ungarn og USA, la Orban til, ifølge Reuters.

Orbans Trump-forhold

Statsministeren la til at en handelskrig vil ramme både Ungarn og EU som helhet, men at en egen pakke med USA kan dempe de negative konsekvensene av dette – for ungarernes del.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, har tidligere forklart hva som kan ligge bak det gode forholdet mellom Orban og Donald Trump.

– For Trump selv er Orbans autoritære trekk det som appellerer. Trump beundrer såkalte «sterkmenn» som styrer etter eget forgodtbefinnende, sa Mjelde til Dagsavisen i fjor.

Viktor Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, og statsministeren er kalt Vladimir Putins «beste venn i EU».

Løftene om mer toll er en videreføring av Donald Trumps politikk da han var president, fra 2017 til 2021. Den gang hevet han tollen på solceller, stål, aluminium og de aller fleste varer importert fra Kina. Han kalte seg selv «Tariff Man» – tollmannen. (NTB)

Frykter «skjønnhetskonkurranse» i Nato

Nupi-forsker Karsten Friis har tidligere trukket fram en mulig uheldig konsekvens av Donald Trumps gjeninntreden i Det hvite hus: At Nato-land i Europa går løs på en intern «beauty contest» (norsk: skjønnhetskonkurranse) seg imellom.

Seniorforsker Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har blant annet Nato som spesialfelt. (Jørn H. Skjærpe)

– Slike tendenser (forsøk på å vinne Trumps gunst, journ.anm.) kan vi få se i Donald Trumps presidentperiode også denne gangen. Slik er det når det er frykt for at noe kan «rakne». Og det er min store frykt at det kan skje, for det er veldig uheldig og vil ikke gagne Nato, sa Friis til Dagsavisen før jul.

– Hvorfor ikke?

– Fordi alliansen er et fellesskap. Man er sterke sammen, ikke hver for seg. Hvis «alle» europeiske Nato-land løper til Washington D.C. og gjør seg så lekre som mulig, med egne mål om få nye, bilaterale fortrinn med USA, så vil jo ingen få det, svarte den norske Nupi-forskeren og la til:

– I den forstand at USA ikke kan være overalt, alltid. Så man vil egentlig ikke kunne oppnå noe med en slik sjarmoffensiv, annet enn å undergrave hele Nato som system.

