New York tar søppelgrep

De over 8 millioner innbyggerne i USAs største by har til nå kvittet seg med søppel ved å fylle det i plastsekker og slenge det ut på fortauet.

Ofte ryker sekkene, og stinkende søppel flyter utover – til stor glede for byens millioner av rotter.

Om vinteren snør søppelsekkene ofte ned og fryser fast på fortauet, der de kan bli liggende i dager og uker.

Men nå har myndighetene tatt grep i håp om å bedre New Yorks illeluktende rykte som rotteparadis.

Påbud

Nylig ble det innført påbud om bruk av søppeldunker med lokk for alle bygninger med færre enn ti boenheter, noe som omfatter en stor del av leiegårdene i byen.

Et tilsvarende påbud ble også innført for næringsbygg tidligere i år, og håpet er at det nå skal bli helt slutt på at folk dumper sekker med søppel på fortauene.

– Jeg vet at dette høres helt absurd ut for innbyggere i de fleste andre byer i verden, men dette er revolusjonerende for New York der vi i 50 år har slengt søppel ut på fortauet, sier Jessica Tisch.

Hun ledet tidligere byens renovasjonsetat, men overtok nylig som leder for byens politistyrke.

På høy tid

Mange av New Yorks innbyggere er enige og mener at det var på høy tid med et påbud om søppeldunker med lokk.

– Man ser åpne plastsekker med råtten og stinkende mat som flyter utover fortauene og ut på gata. Stanken blir bare verre og verre, sier John Midgley.

Han eier en leiegård i bydelen Brooklyn og har tidligere bodd i London, Paris og Amsterdam.

Enorme mengder

Hver eneste dag produseres det rundt 20.000 tonn med søppel i New York. Av dette tar renovasjonsetaten hånd om rundt 11.000 tonn, mens private firmaer tar seg av resten.

På begynnelsen av 1900-tallet var det påbudt med søppeldunker i metall i New York. Søppel ble kastet rett oppi dunkene, noe som gjorde dem både skitne og illeluktende.

I 1968 gikk renholdsarbeiderne i byen ut i streik, noe som resulterte i dynger av søppel på fortau og gater.

New Yorks rotter har ikke manglet mat de siste 50 årene, takket være en renovasjonsordning der innbyggerne har lagt søppelet sitt ut på fortauet i plastsekker. (Robert Mecea/AP)

Plastsekker

Plastprodusenter kjente sin besøkelsestid og donerte store mengder sekker slik at det kunne ryddes opp. Byens innbyggere har siden aldri sett seg tilbake, konstaterer professor Steven Cohen ved Columbia University.

– Det var bekvemmelig. Etter streiken foretrakk renovasjonsarbeiderne den moderne metoden med lettere og tilsynelatende renere plastsekker, sier han.

Søppelet i plastsekker avga langt mindre lukt enn det søppeldunkene i metall hadde gjort, og det var også langt lettere å kaste dem opp på søppelbilene.

Krig mot rotter

Rotteplagen fikk imidlertid byens ordfører Eric Adams til å erklære krig mot søppelsekker langs fortauene for et par år siden.

Rotter har ingen vansker med å gnage seg gjennom plast for å finne mat, og håpet er nå at søppeldunker med lokk skal få ned rottebestanden.

Påbudet om dunker med lokk trådte i kraft 12. november, men har gitt visse utfordringer. Mange bygninger i New York har verken portrom eller bakgård, og beboerne sliter derfor med å finne plass til de store søppeldunkene.

Når dunkene er tømt av renovasjonsetaten, må huseierne eller beboerne selv trille dem tilbake fra fortauskanten.

Tar ikke hensyn

Caitlin Leffel, som bor på Manhattan, forteller at beboerne i hennes bygård har leid folk til å plassere søppeldunkene på fortauet kvelden før henting, og til å trille dem tilbake grytidlig neste morgen.

Dette må gjøres tre ganger i uken og koster beboerne «forbausende mye», forteller hun.

– Jeg vet at måten denne byen håndterte søppel på, var problematisk, men den nye ordningen tar ikke hensyn til de ulike sidene ved å bo i New York, sier Leffel.

For dem som bor i store boligblokker, er problemet mindre. De får plassere en søppelkonteiner permanent i gata, som avanserte søppelbiler tømmer på mekanisk vis.

New York vil ha slutt på at fortauene fylles av plastsekker med illeluktende søppel og har nå innført påbud om bruk av søppeldunker med lokk. (Yuki Iwamura/AP)

Truer med bøter

Selv om det fortsatt havner en og annen søppelsekk på fortauene i New York, tror myndighetene at det etter hvert vil flyte mindre søppel og at rotteplagen vil bli mindre.

For å få folk til å etterleve det nye påbudet varsles det fra årsskiftet bøter på opptil 2200 kroner for dem som likevel slenger søppelsekker på fortauet.

– Det er jo ingen som ønsker å bo i et skittent nabolag. Ingen liker å måtte gå forbi søppeldynger på vei til jobb, eller når de følger barna hjem fra skolen, sier Jessica Tisch.

