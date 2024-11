Trumps deporteringsplan kan koste USA 1000 milliarder kroner årlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Amerikanske myndigheter mener at det er rundt 11 millioner papirløse innvandrere i landet, det store flertall fra Mexico, og at 8,3 millioner av dem er i arbeid. Det er 5 prosent av arbeidsstyrken.

– I dag flommer våre byer over av illegale utlendinger. Amerikanere blir presset ut av arbeidsstyrken, og deres jobber blir tatt fra dem, sa Trump under valgkampen tidligere i år.

Men virkeligheten er mye mer kompleks, og mange av sektorene som ville bli hardest rammet, som byggebransjen og landbruket, har lenge slitt med å tiltrekke seg amerikanske arbeidere.

– Bygge- og landbrukssektorene ville miste en av åtte ansatte, og i hotell- og restaurantbransjen ville en av 14 ansatte bli deportert, ifølge en rapport fra American Immigration Council.

De anslår at det å deportere bare én million papirløse invandrere kan koste opp mot 88 billioner dollar årlig, og at det kan stige til $967.9 billion dollar over ti år. Det tilsvarer nesten 1000 milliarder kroner årlig. Det skriver ABC.

En massedeportering ville også ramme 30 prosent av murerne, takleggerne og malerne og rundt en firedel av rengjørerne i amerikanske hjem.

Redusert BNP

En nylig studie laget av American Enterprise Institute, Brookings Institution og Niskanen Center kom til at Trumps planer kunne redusere USAs årlige BNP i 2025 med så mye som 0.4 prosentpoeng, dersom 3,2 millioner mennesker blir utvist i løpet av perioden hans.

Den viktigste virkningen på veksten ville være den direkte effekten av at færre mennesker produserer varer og tjenester, men det ville også ha betydning at det ville være færre forbrukere.

I et mer ekstremt scenario, som analytikerne mener er lite sannsynlig, ville effekten på veksten være langt høyere.

Dersom 8,3 millioner papirløse utlendinger blir deportert, kunne veksten fram til 2028 være 7,4 prosent under beregningene, hvilket ifølge Peterson Institute ville bety at det ikke ville være noen vekst overhodet i løpet av Trumps fire år som president.

Inflasjonen kan øke

Samtidig ville inflasjonen bli 3,5 prosentpoeng høyere i 2026 enn ellers fordi lønningene måtte økes for å tiltrekke amerikanske arbeidere.

Men selv i et mindre ekstremt scenario kunne massedeportering presse prisene oppover.

– Trumps planer for deportering kunne føre til høye prisøkninger i enkelte sektorer, men også til inflasjon generelt, sier Michael Strain i American Enterprise Institute.

Likevel er det ikke sikkert virkningen på inflasjon ville være så sterk, siden økte priser i bygge- og landbrukssektorene ville motvirkes av svakere forbruk generelt og lavere prisøkning i for eksempel boligsektoren, ifølge Pantheon Macroeconomics.

Tviler på at blir noe av

Mange eksperter venter imidlertid at juridiske, logistiske og økonomiske utfordringer bremser Trumps mest ekstreme planer.

Det skjedde i hans første periode, og det ville i så fall bare bety at innvandringen blir noe lavere enn før pandemien.

– Vi er skeptiske til at deportering i en slik skala som det ble snakket om i valgkampen, faktisk skjer, sier sjeføkonom Ryan Sweet i Oxford Economics.

