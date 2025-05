Vi er på trening med OL-mester Markus Rooth. Det ble et dypdykk i detaljer der alle i familien har sine klare roller.

Hvordan trener man stavhopp? Og så kule? Og så hekkeløp? Hva synes han er morsomst?

– Alt sammen, gliser Markus Rooth og gir oss et foredrag om motivasjon og gjennomføring.

– Kan jeg inspirere flere barn til å drive med friidrett og ha glede av mangekamp, er det større for meg enn OL-gullet fra Paris. Men jeg er nok ganske ekstremt interessert i de minste detaljer i hver enkelt gren, sier han.

Denne dagen trener de i Bærum Idrettspark. Far og trener Espen (57) tar oss imot, så kommer hans kone Mette Malm Rooth løpende og smilende og viser oss veien inn i labyrinten.

– Hei, gliser Kajsa Rooth (21) mens Markus (23) teiper stavene sine foran økta med stavhopp.

Rollefordeling

Kajsa driver også med mangekamp, og har sin egen karriere å ta vare på. Hun er på U23-landslaget som korthekkeløper.

Den eneste som mangler er lillesøster Martine, for hun er på skolen.

Kajsa har også ansvaret for den stigende virksomheten i sosiale medier. En av hennes videoer er sett av over 134 millioner mennesker over hele verden.

Er det rart vi er nysgjerrige?

– Jeg venter på det nyeste instagram-kameraet til Canon. Men det er så populært at det er utsolgt selv om jeg har bestilt og betalt det, forteller hun.

Familien Rooth På den spesialbygde stavhopprampa står Markus klar, mens Kajsa dokumenterer det meste han gjør. (Hilde Unosen)

Analyse med humor

Mor Mette drar også fram sitt kamerautstyr. For Kajsa skal ikke bare ta bilder og video, hun skal også trene. Og hvert treningshopp Markus gjør skal filmes og analyseres på iPad umiddelbart.

Mette har så avansert utstyr at Dagsavisens egen fotograf blir misunnelig og får til og med prøve en av linsene.

– Det har jeg aldri opplevd før fra et intervjuobjekt, gliser fotograf Hilde.

Kajsa er i gang med hekkeløp, men i pausene filmer hun Markus på hans spesialbygde kasseløsning som skal gjøre tilløpet i stav enklere.

Dette er det far Espen og spesialtreneren i stav, Anker Thomsen, som har konstruert. Markus løper i en lite nedoverbakke før han tar sats og hopper.

– Det blir kortere tilløp, det sparer energi og han får flere hopp per økt. Vi har bygget to av dem, og den andre har vi gitt til Bergen, forklarer Espen.

Han står med iPaden og markerer pluss på de hoppene han vil bevare. Han har over 12.000 videoer liggende.

– Ja, jeg må slette noe snart!

Markus bruker lang tid mellom hvert hopp. Han står på toppen av kassa og bruker en liten vifte til å kjøle ned hendene. Og utlånt til verdens beste stavhopper Armand Duplantis i et av mesterskapene der han tok gull.

Markus ser grublende og utålmodig ut.

Så tangerer han sin personlige rekord på slike treningsøkter, 5,55.

– Og jeg var ganske godt over. Ting funker ganske godt nå!

Håndballmester

Å trene mangekamp er egentlig bare en konsentrasjon av hva denne familien har drevet med.

– Egentlig begynte vi å trene forskjellige friidrettsøvelser for å bli gode i håndball, sier Kajsa.

For der ligger den sportslige arven. Mette Malm er norsk mester og vant Europacup med Bækkelaget i 1998 og 1999, og tok også en Europatittel med Nordstrand i sin karriere.

Espen Rooth har tre NM-titler i stafett med Lambertseter IL, og han har til og med konkurrert internasjonalt i bob (!)

– Min rolle var å løpe i gang boben, sier han.

Bobkjøring har ikke stått på aktivitetetslista til Kajsa og Markus.

– Nei, det gikk ut over nakke og skulder, skjønte jeg, sier Markus.

Jo, familien Rooth fra Nordstrand er utvilsomt noe eget. Vi kunne jo nevnt Espens løpebrødre Vegard, Marius og Lars som han vant NM-gullene i stafett med. Og Markus og Kajsas kusine Andrea er jo også et sterkt friidrettsnavn.

Familien Rooth Mor og tidligere håndballspiller Mette fanger et av hoppene på Ipaden. (Hilde Unosen)

Måtte få venner

Men nå er det denne samkjørte gjengen det handler om. Hvis vi ramser opp friidrett (løp, hekkeløp, sprint, kule, diskos, stav, høyde), alpint, fotball, håndball og tennis har vi vært innom det meste.

– Jeg spilte fotball i KFUM en stund. Jeg er født sent på året, så jeg hang bakpå fysisk. Jeg sluttet. Men mamma sa jeg måtte spille fotball for å få meg venner på barneskolen, forteller Markus.

– Det er noe med lagfølelsen. Samtidig er jeg så opptatt av detaljer at jeg egentlig bare vil ha kontroll på det jeg selv driver med, sier han.

– Hvor detaljert vil du ha det, spør han tilbake når jeg spør hvilke detaljer han søker etter når han studerer hvert kulestøt på ipadden.

– Ned til minste detalj, svarer jeg.

– Å gå ned i detaljene er den største faktoren til at jeg finner gleden i idretten. Alle de små detaljene gir seg så mye glede og frustrasjon. Det er supergøy.

Og han fortsetter om detaljene i kuleringen.

– Venstrefoten skal så nærme midten av det vi kaller blokka. Jeg prøver å få høyrefoten så nærme den blokka som mulig så jeg kan ha tyngdepunktet på andre siden, og ha så lang arbeidsvei som mulig. Også må jeg være litt mer tålmodig med armen for å få maksimal kraft ut. Hvis armen kommer for tidlig, får jeg ikke brukt beina, sier han.

Og dette er bare begynnelsen. Senere forteller han om detaljer som popper opp i tankene hans etter at han har lagt seg. Da må han gjerne opp og kontakte faren for å diskutere det med han.

Sist var det ideen om å bruke en annen type sko i lengde. Da var det opp rundt midnatt for å prøve.

– Jeg er med, sier Espen …

Familien Rooth Det blir mange skoskift når man skal opptre i opptil ti forskjellige øvelser. (Hilde Unosen)

Oslo og Bærum

Treningene foregår på Ekeberg og Bækkelaget, i Vallhall (spyd), på Bislett og denne dagen altså i Bærum (stav og kule).

– Jeg ser du tenker mye mellom hvert stavhopp?

– Jeg tror teknikken kan utgjøre en veldig stor forskjell. Fysisk er alle ganske like. Man kommer til et nivå hvor det er vanskelig å komme videre. Kan hente mange poeng på det. Jeg har vært slik hele livet. Det kan være slitsomt til tider. Jeg har ikke evnen til å være fornøyd, alt kan forbedres. Jeg glemmer litt at jeg vet hva som funker. Det er en liten risiko, forklarer han.

Kajsa har det gjerne på samme vis.

– Ja, det surrer greit oppi hodet mitt også. Det er helt fryktelig. Etter at jeg falt på Bislett for et par år siden, surret det i hodet mitt hver gang jeg la meg. Jeg så for meg hekkeløp og falt hver gang. Jeg kunne jo ikke sovne før jeg kom i mål. Det kan være litt slitsomt, gliser hun.

15 par sko i OL

Vi har snakket mye med langrennsløpere om antall skipar og bruk av utstyr.

Når man driver mangekamp holder det ikke med noen par joggesko.

– Markus hadde en egen bag med 15 par sko han skulle bruke under OL. Så må han ha diskos i bagasjen. Kula tar han i håndbagasjen. Utfordringen er å få med stavene. De er over fem meter lange, forteller Kajsa.

Så til høstens VM i Tokyo må de finne en passende flyløsning. Det arbeidet er selvfølgelig allerede i gang.

Den smilende familien

I disse tider er det umulig å fortelle om familien Rooth uten å komme inn på familien Ingebrigtsen og det den familien har gått gjennom i Sør-Rogaland tingrett.

Mette jobber deltid ved Oslo politikammer. Familien ønsker ikke å kommentere denne saken

Men for oss utenforstående er kontrasten slående.

Det er smil og latter mellom hver øvelse.

– Dere er tett på hverandre nærmest hele døgnet. Hvordan er det mulig?

– Hvis jeg er med venner drar jeg heller tidlig hjem for å være med familien, er Kajsas svar på det.

Hun trener 4–5 økter i uka sammen med broren. Problemet med en nerve i benet har plaget henne flere sesonger, så hun har ikke fått konkurrert ordentlig på to år. Men nå kan hun gire opp igjen. Det er korthekken det går mest.

– Jeg studerer juss på andre året på BI, men nå har jeg satt det litt på pause for å konsentrere meg om dette. Jeg fikk tatt to eksamener før jul. Den neste er i juni, men da er jo sesongen på sitt mest intense, sier hun.

Familien Rooth Kajsa studerer juss, er ansvarlig for sosiale medier og har sin egen idrettskarriere å ta vare på. (Hilde Unosen)

Sosial suksess

Kajsa er familiens sosiale medier-dronning. Det stortrives hun med. Og Markus er fornøyd med at han kan konsentrere seg om treningsdetaljene. Men han følger med.

– Jeg prøver å poste flere ganger i uka. Jeg har en video som er sett av over 106 millioner mennesker. Det er ganske mange! Videoen er om meg. Jeg falt på et løp på Bislett og skadet meg for snart tre år siden. Instagram har en funksjon de kaller rest-reels, der du kan poste kun for de som ikke følger deg. Det ga uttelling. To millioner likes på den, gliser hun.

For det er ikke bare Markus gjøren og laden som følges.

– Det tok av etter OL, men mest blant det norske publikum. Før det har det vært stor interesse internasjonalt. Jeg synes det er kjempegøy. Han hadde 70.000 følgere før OL, nå har han 136.000, forteller Kajsa.

Markus er evig takknemlig for hjelpen han får. En del av hans motivasjon er å inspirere andre.

– Jeg poster bare det jeg føler for. Jeg svarer på spørsmål når jeg har tid. Men jeg holder jeg unna kostholdsråd fordi jeg ikke er noen ekspert. Mange spør om det. Om trening og belastning kan jeg svare om. Så folk kan få en litt kortere vei og slippe noen av de problemene jeg hadde. Jeg vil fremme den gleden jeg har av å drive idrett. Trening er noe av det sunneste man kan drive med, uansett hvor man er i livet, sier Markus etter at han har avsluttet økta i kuleringen.

Kajsa smetter inn: – Det er veldig ekte det han poster.

– Jeg vil vise hvor bra vi har det på trening. Uansett hvor du er i livet, er det smart å trene, gjentar han.

Så utstyrsjungelen handler ikke bare om treningsredskaper.

– Det heter Canon GX 7, et såkalt instagram-kamera. Det er lite og håndterbart og enkelt å bruke, sier Kajsa.

– Ja, jeg har mange baller i lufta! Må brenne litt energi, sier hun.

Familien Rooth Markus studerer det siste hoppet sitt sammen med spesialtrener i stav, Anker Thomsen. (Hilde Unosen)

En OL- og VM-vinner

Midt under økta denne onsdagen, kommer lagkamerat og rival Sander Skotheim inn i hallen.

Han kommer døgnvill nærmest rett fra VM innendørs i Kina, der han tok VM-gull i mangekamp.

For første gang har vi en norsk OL-mester og en verdensmester i mangekamp under samme tak.

– Det er unikt. Det har aldri skjedd før, sier en nesten gispende stavtrener Anker Thomsen.

Det er bare fem måneders aldersforskjell mellom dem, men de trener ikke sammen. De har forskjellige strategier. Og det blir ikke mange konkurranser heller.

– Det er morsomt at Sander er innom, vi treffes gjerne en gang i uka. Vi trener forskjellig i alle øvelser. Hyggelig at det kommer en verdensmester innom. Det er en ganske kul greie. Norsk mangekamp er blitt ganske bra, gliser Markus

– Det er ganske fett nivå inne i hallen her nå, sier Kajsa.

Markus står oppe på reisverket sitt og roper hei og lurer på hvordan hjemreisen til Sander var. For Markus var det uaktuelt å være med i VM innendørs. De møter hverandre ikke under sesongen heller. Første møte blir antakelig først under VM i Tokyo i september.

Vi får rett og slett et helnorsk mestermøte.

Familien Rooth Det er orden på det meste i denne treningshallen. (Hilde Unosen)

Det dramatiske OL-gullet

Vi må jo spole tida tilbake til de berømmelige augustdagene på Stade de France i Paris i fjor.

Markus hadde blitt skadet under EM i Roma tidligere på sommeren, der han på dramatisk vis måtte trekke seg da det var igjen to øvelser i konkurransen.

I Paris begynte både Markus Rooth og Sander Skotheim strålende og satte personlige rekorder. Men i stavsprang gikk det helt galt for Sander. Han kom aldri over liste og fikk ikke noe resultat. Mens Markus fortsatte rekordracet.

Sander kunne ikke vinne lenger, men han kunne hjelpe Markus til gull på den avsluttende 1500 meteren.

Og det skjedde. Markus tok Norges første gull i mangekamp siden Helge Løvland i 1920.....

Han kom hjem til jubelfeiring på Nordstrand, og som så mange andre OL-vinnere kan han trygt si at hverdagen er endret. I den forstand at henvendelsene rundt ham har eksplodert.

– I det daglige gjør jeg akkurat det samme som før, sier han.

Nå er Sander verdensmester innendørs i et mesterskap Markus ikke deltok i.

Forholdet mellom disse to er jo en slags egen historie i historien.

For når man konkurrerer i tikamp er det få fullverdige konkurranser under sesongen. I Diamond League-sirkuset arranger man ikke stevner over to dager. Det finnes noen spesielstevner, et i Frankrike og et i Østerrike.

Sannsynligvis velger de hver sitt. Men det har de ikke snakket om …

– At vi kanskje ikke møtes før VM har jeg faktisk ikke tenkt så mye på, sier Markus.

– Vi støtter hverandre, vi er både lagkamerater og konkurrenter, sier Sander til oss når vi nysgjerrig lurer på hvorfor de ikke følger samme plan.

– Det er slik det alltid har vært. Det er mange veier til målet, sier Sander Skotheim som er vokst opp på andre siden av byen, i Korsvoll-landskapet der Koll var hans første klubb.

Paris, 3. august 2024: Markus Rooth leverte et stavhopp som sendte ham rett inn i gullkampen. (Beate Oma Dahle/NTB)

Samme lag under Bislett Games

Derimot møtes de under Bislett Games i juni når stevnesjef Steinar Hoen for første gang arrangerer et stevne over to dager. Men der skal Markus og Sander være på samme lag i en landskamp mot Sveits og Estland, de skal ikke konkurrere mot hverandre. Men vi vil likevel se hva de presterer under like forhold, selv om de da bare skal i aksjon i tre øvelser, ikke ti.

Lengde arrangeres under et utvidet jordbærselskap onsdag 11. juni, mens 110 meter hekk og spyd blir øvelsene under selve hovedstevnet dager etter.

Hovedstevnet er allerede utsolgt.

– Det blir min første konkurranse på Bislett. Det blir gøy for en som ikke har konkurrert foran flere enn 150 tilskuere i Norge, sier Markus.

Etter det møtes de neppe før i Japan i september.

– Jeg vet ikke hva han velger. Min kuleste opplevelse i mangekamp har jeg hatt i Talance i Frankrike. Det er en rendyrket arena for mangekamp. Publikum kommer bare for å se på oss og de er tett på alle øvelser. OL var kult, men den konkurransen var faktisk morsommere, sier Markus.

Familien Rooth Kajsa har slitt mye med skader, men nå er hun godt i gang med treningen igjen. (Hilde Unosen)

Få bekymringer

Vi vender tilbake til kuleringen der Markus gjør dagens siste støt.

Espen står med Ipadden, Mette står med kameraet og henter kula ute i sanden etter hvert kast. Hun tar bilder av den tekniske utførelsen. Kajsa har sitt utstyr og tar opp noe hun kanskje skal poste.

Vi må innom dette en siste gang. At de er så tett på hverandre nesten gjennom hele døgnet. Er det ingen slitasje?

– Alle mine venner har jo flyttet hjemmefra og studerer. Jeg vil helst bare være hjemme. Pappa er så kul!, utbryter Kajsa.

– Vi er heldige som får bruke tid med barna. Det er ikke alle foreldre som har det slik. Men det hjelper jo at vi har de samme interessene, sier Espen.

– Her er bekymringen om de hopper for mye eller trener for hardt. Jeg slipper å tenke på om de kommer hjem om natta, sier Mette.

OL 2028, 2032 og 2036 …

Markus vant egentlig OL-gullet sitt fire år for tidlig. Det fortalte han til alle som ville høre inne på Stade de France i Paris i august i fjor.

For planen er å holde på til 2036! På den veien er det OL i Los Angeles om tre år, deretter Brisbane i Australia i 2032, mens lekene i 2036 ikke er plassert ennå.

– Da blir jeg 35 år, gliser han. Og prøver å forklare hvorfor han tenker slik. Vi får en ny forelesning:

– Jeg elsker jo tikamp og friidrett. Det er det beste jeg vet. At jeg kan ha en hverdag der jeg kan våkne, dra på trening, spise og dra på ny trening og legge meg. Det er jo det optimale. Det blir sikkert en utfordring at jeg blir gammel etter hvert. Hadde jeg kunnet, ville jeg holdt på til 2050. Men når jeg ikke er god nok, er jeg ikke god nok lenger.

– Du savner ikke andre idretter?

– Jeg savner håndball og alpint til tider. Fotball også egentlig. Jeg elsker jo idrett!

– 24 timer i døgnet er litt snaut?

– Jeg skulle gjerne hatt litt flere, ja.

– Det var veldig gøy å være på et lag når det funka. Men jeg er veldig glad å ha ansvaret selv. Når jeg står i OL og vet at der er bare mitt eget hode og kropp som kan påvirke resultatet..... Det er ingen som står i veien for meg, ingen som prøver å stoppe meg. Det er det fine med friidretten, sier han.

Så det blir neppe noe comeback i håndball.

– Da jeg spilte håndball, fikk jeg ofte frimerke. Fordi jeg var god, skulle jeg bli tatt. Det var en annen kultur. Jeg brakk håndleddet to ganger. Da gikk det utover friidretten og da var det lett å velge. Alpint var også veldig gøy. Men det er mye utstyr og pappa måtte preppe mye …

– Det ligger nok i genene, sier Espen.

– Moren din drev jo også friidrett da hun var liten. Det er allsidig trening som kommer alle til nytte, sier han.

OL-gullet endret mye av oppmerksomheten rundt Markus. Her ønskes han velkommen hjem til Nordstrand etter OL-triumfen i Paris. (Cornelius Poppe/NTB)

Kajsa: – Jeg var raskere

Kajsa lytter til samtalen og kommer med interessante innspill.

– Mamma involverte oss i friidretten da du var fire og jeg var to. Men jeg var raskere enn deg!

- ???

– Du hadde dårligere pers på 60-meter som 13-åring enn jeg hadde på samme alder. Det sier litt, sier Kajsa.

Espen bekrefter fakta til Markus: – Du var nummer 41 i Norge på 60-meter i din klasse.....

Faren har alltid holdt orden på statistikken og fakta. Det meste kan dokumenteres.

Markus gliser:

– Nei, jeg var ingen barnestjerne. Jeg husker mamma spurte pappa en gang: Tror du han noen gang kan bli rask?

Dette er familien Rooth

MARTINE ROOTH

Født: 25. juli 2009.

UM medaljer i kule.

Klubb: IK Tjalve.

KAJSA ROOTH

Født: 23. september 2003 (21 år)

NM-gull 1000m stafett 2021

NM-gull 4x200m stafett 2020.

Er på U23-landslaget i friidrett.

Klubb: IK Tjalve.

MARKUS ROOTH

Født: 22. desember 2001 (23 år)

OL-gull tikamp Paris 2024.

EM-gull tikamp (U23) i 2023

EM-bronse (U23) 2021, EM-bronse (U20) 2019.

Klubb: IK Tjalve.

METTE MALM ROOTH

Født: 21. januar 1975 (50 år)

E-cup-gull håndball med Bækkelaget 1998 og 1999.

NM-gull håndball Bækkelaget 1997, 1999. Seriemester 1999.

E-cup-gull håndball Nordstrand 2000.

Etterforsker ved Oslo politikammer når hun ikke er manager for barna.

ESPEN ROOTH

Født: 3. desember 1967 (57 år)

NM-gull 4x400m stafett med Lambertseter 1987, 1989, 1990.

NM-bronse 4x400m stafett 1986.

Leder av Idrettens Helsesenter som er eid av Norges Fotballforbund og driver BEST helse.

Overordnet trener for Markus, Kajsa og Martine.

Veien til OL-gull

Dette var Markus Rooths vei til OL-gull i tikamp i fjor:

100 meter: 10,71 sek (pers)

400 meter: 47,69 sek (pers)

Høydehopp: 1,99 m.

Lengde: 7,80 m.

Kulestøt: 15,25 m.

110 meter hekk: 14,25 sek

Stavsprang: 5,30 m. (pers)

Diskos: 49,80 m.

Spydkast: 66,87 m. (pers)

1500 meter: 4.39,56

Totalsum: 8796 poeng, ny norsk rekord.

Sølvet gikk til Leo Neugebauer, Tyskland, bronse til Victor Lindon, Grenada.

