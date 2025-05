Valgkampen er igang

Tirsdag starter forhandlingene mellom Arbeiderpartiet i regjering og SV og Senterpartiet på utsiden om revidert nasjonalbudsjett. Senterpartiet gikk som kjent ut av regjeringen i januar, og SV har vært budsjettpartner i hele regjeringsperioden. Det burde borge for at enighet er innenfor rekkevidde. Men det var før SV og Senterpartiet lanserte sine krav denne uka.

Heller ikke en valgkamp er et frikort til å legge den politiske folkeskikken til side.

Gratis barnehage til alle blir SVs hovedkrav når partiet skal forhandle om revidert budsjett til uka. Det vil koste staten rundt 7 milliarder kroner i året, og rundt 2,5 milliarder kroner inneværende år. «Dette er helt realistisk å få til», sier finanspolitisk talsmann Andreas Sjalg Unneland til NTB. Det er han ganske alene om å mene.

Senterpartiets hovedkrav er å senke matmomsen fra 15 til 10 prosent. Dette er beregnet å koste staten 2,25 milliarder kroner i år og 9 milliarder kroner neste år. Verken SV eller Senterpartiet har foreløpig vist hvor de vil kutte for å få plass til løftene sine.

Senterpartiet om revidert nasjonalbudsjett Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde kuvending om matmoms og vil nå senke den. (Lise Åserud/NTB)

De harde kravene fra partiene i forkant av forhandlingene med regjeringen står i sterk kontrast til budskapet fra finansminister Jens Stoltenberg. Han understreket at revidert nasjonalbudsjett skal være nettopp det: en tilpasning og oppdatering av budsjettet som ble lagt fram i fjor høst. Verken halvering av matmomsen til en prislapp på over to milliarder kroner eller gratis barnehage fra august til en pris på enda noen hundre millioner mer tilhører den kategorien.

Les også: På en liten uke har mikropartiet Fred og rettferdighet (FOR) havnet på alles lepper

Vi vet at valgkampen nærmer, og vi har forståelse for at partiene vil markere seg. Den overbudspolitikken SV og Senterpartiet her legger opp til er likevel langt utenfor det vi burde forvente.

Det er fortsatt vanskelige økonomiske tider for mange, og det er gode grunner til å diskutere ulike tiltak for å hjelpe norske husstander med å komme på fote etter harde år. SV og Senterpartiet må gjerne gå til valg på gratis barnehager og lavere matmoms.

Å kreve disse tiltakene inn i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, derimot, er på grensen til skamløst. Heller ikke en valgkamp er et frikort til å legge den politiske folkeskikken til side. Vi håper SV og Senterpartiet besinner seg og er seriøse og troverdige i forhandlingene som står for døra.

Les også: Høyre og Sp har et Frp-problem, skriver Kjell Werner