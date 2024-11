– Disse er Norges dårlige samvittighet

– Det er vel tredje året på rad at jeg spør om hjelp til jul, forteller Rune Levi (49). Han er en av de som har søkt om å få hjelp til jul fra Frelsesarmeen i Tønsberg.

– Jeg ønsker bare hjelp til litt ekstra. Det kan være mat eller røyk, noe jeg kan kose meg med litt ekstra i jul. Julegaver pleier det ikke å bli noe av, men det hadde vært litt kult med gaver i år, sier han.

Levi bor i et botilbud som driftes av Frelsesarmeen i byen. Da Levi var 33 år gammel var han uheldig og havnet i et dykkings ulykke som gjorde at han ikke kunne jobbe lengre.

– Livet før det var veldig fint. Jeg jobbet som taktekker, men etter ulykken kunne jeg ikke jobbe lengre, forteller han.

Nå mottar Levi trygd, og sitter igjen med 2000 kroner i måned etter at han har betalt det nødvendige forteller han og påpeker at han er kjempe takknemlig for hjelpen han har mottatt fra Frelsesarmeen.

Rune Levi (49) er en av de som håper å få hjelp til jul av Frelsesarmeen. (Hina Aslam)

En annen som har tatt turen til Frelsesarmeen er Faradj Muhammed som er opprinnelig fra Libya. Han bidrar som frivillig i Frelsesarmeen, samtidig som han selv har behov for hjelp fra de. Muhammed er også en av mange som allerede har søkt om hjelp til jul fra Frelsesarmeen.

Behovet er der i jul, men også i juli. Det kan oppleves like kaldt og stå utenfor et fellesskap i juli måned som i jul. — Thomas Mackinnon

– Jeg har ikke opphold i Norge ennå, som betyr at jeg ikke kan jobbe. Men jeg vil bidra så mye jeg kan derfor hjelper jeg til her. Samtidig som jeg får hjelp her fra også. Det hadde vært fint å få gitt julegaver til barna i år, det er derfor jeg har søkt om jule hjelp, forteller Muhammed.

Les også: Anmeldelse: NRK-serien «Oro jaska» er et ungt skrik mot stillhetskulturen (+)

Faradj Muhammed ønsker å gi julegaver til barna sine. (Hina Aslam)





Muhammed tilhører en gruppe mennesker som stadig blir vanligere å se i køene for mat eller jule hjelp, nemlig barnefamilier. Det forteller Thomas Mackinnon, han er daglig leder i rusomsorgen i Tønsberg Frelsesarmeen.

– Jeg sjekker tall hver dag. I dag så jeg at vi har et økning på 43 prosent av barnefamilier som spør om hjelp til jul, sammenlignet med samme tid i fjor, forteller han og legger til noe han mener er viktig å huske og det er:

– Behovet er der i jul, men også i juli. Det kan oppleves like kaldt og stå utenfor et fellesskap i juli måned som i jul.

Mackinnon sier videre at Norge er et tillits samfunn, og at tillit fungerer helt fram til det ikke fungerer lenger.

– Det er jo en ferskvare. Behov for at man får hjelp til å fylle opp kjøleskapet i Norge. Ja, i Tønsberg i 2024, det er jo et paradoks.

Mackinnon påpeker på at noe av det viktigste de gjør er å støtte mennesker i en vanskelig situasjon. Det kan være folk som jobber i lavtlønnede yrker som de stadig ser flere av eller en som står i et vanskelig samlivsbrudd.

– Da kan vi være der og støtte dem på veien i en viss periode og slik at de komme over til den andre siden. Det er ikke farlig at det blåser opp, men det er jo farlig hvis man på veien kjenner at man ikke har tro på at man kan komme over på den andre siden. Det er jo kjempe farlig og det er jo det som for oss som samfunn kjempeviktig at vi beholder dette tillits samfunnet. Da må vi ikke ha for mange som står i matkø. Det skaper ikke trygghet, det skaper ikke tillit. Vi får jo en relasjon til de som kommer til oss og det er ikke kun mat de er ute etter, men også et fellesskap.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Thomas Mackinnon, er daglig leder i rusomsorgen i Tønsberg Frelsesarmeen. Mackinnon er klar på at flere trenger hjelp nå i dyrtid og ikke kun i jul. (Hina Aslam)

– Svaret er politisk

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, sier at gjennom dyrtiden har de generelt opplevd et økende behov for hjelp, og det er nok tilfelle for julen også.

– Det har blitt stadig mer krevende å ha økonomi til å servere barna middag, og sørge for varme i huset. Sifo har regnet ut at en familie må bruke 33 prosent mer på mat nå enn for tre år siden. Det regnestykket gir et svar til, og det er at enda flere får problemer, sier han og legger til:

– Ja, i Kirkens Bymisjon er vi bekymret. Nå skal vi inn i den første julen etter et helt år med det høyeste nivået på renten siden den begynte å stige. Sammen med prisstigningen på alt vi trenger, er situasjonen alvorlig. Svaret på den er politisk. Vi vet at sosiale stønader ikke er til å leve av. Det er noe vi som samfunn ikke kan leve med.

Hvambsal påpeker at en vanskelig økonomi gjør det ikke bare utfordrende å kjøpe helt nødvendige ting; det kan også gjøre noe med den psykiske helsen, og å fungere sosialt. Det gjenspeiles i en endring de ser, nemlig at stadig flere ønsker å delta i aktiviteter. Det er noe de både arrangerer, og låner ut utstyr til. På deres skattkammer kan folk gratis låne skøyter og ski og annet for gode romjulsopplevelser.

– Til jul skal vi inviterer til å være sammen, for det trenger vi mennesker. Så vi kommer til å åpne dørene og invitere til julemiddag rundt om i landet. Det er for tidlig å si noe om antall nå, men gitt tøffe tider, er det nok mange som skal møtes i et varmt fellesskap hos oss, sier hun.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon forteller at hun er bekymret for flere nå som vi skal inn i den første julen etter et helt år med det høyeste nivået på renten siden den begynte å stige. (Torstein Ihle)

I verdens rikeste land

– Jeg representert jo de som jeg kaller for Norges dårlige samvittighet, sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd, Tor Bernhard Slaathaug. Han er også administrator i Facebook-gruppa: Opprør mot Fattigdom som før het hjelp til jul.

– Hvis vi sammenligner fjoråret med førjulstiden så langt så ser vi et bilde som er mer kompleks. Det jeg ser i Facebook-gruppen vår er et større trykk. Det er flere som spør om bistand. Og det vi opplever som er annerledes fra foregående år er at det er faktisk flere forespørsler om hjelp til hverdagsting, forteller han.

Med hverdagsting mener han rett og slett mat og klær og annet som man trenger for å få hverdagen til å gå rundt.

– Dette er jo en indikator som gjør meg bekymret, sier han.

Slaathaug forteller videre at en annet ting han er bekymret for er at i mange av henvendelser står det at flere har prøvd å få hjelp fra flere frivillige organisasjoner, men at det er for stor konkurranse der på hvem som får hjelp.

Les også: Hun kan bli Oslo-biskop: Mange spør om Sunniva Gylver vil be for dem (+)

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd, Tor Bernhard Slaathaug sier at regjeringen må på banen og styrke hjelpeorganisasjonene. (Geir Dokken Photography)

– Det viser jo at det er mange om beinet på de tiltakene som er. Og at konkurransen er stor seg imellom. I gruppen vår har tonen mellom medlemmene blitt røffere. Jeg ser det som at det er stor konkurranse om de ressursene og tiltakene som er. Og det skaper jo enda mer bekymring. Er det da vi skal dra den “i verdens rikeste land”.

Slaathaug mener at det er vondt å se hvordan velferdssamfunnet i Norge har blitt. Helt ordinære mennesker ser ut til å i større grad synliggjøre at man sliter.

– Jeg tror det dessverre også er en indikator på at det er mange flere som trenger hjelp, fordi når folk først går til det skrittet og ber om hjelp så er det et langt skritt å ta. Det å ikke ha nok, i et rik land som Norge blir fort synlig, fordi et flertall har det veldig bra, sier han og legger til:

– Det er det som skremmer meg ganske kraftig. Fordi når vi nå ser at det er økning i de som står fram med utfordringen sin og ber om hjelp, så må det være et veldig tydelig signal på at det er langt flere i den generelle befolkningen vår som faktisk har kommet til det punktet at de må be om hjelp. Og det er jo ikke noe godt tegn.

Slaathaug påpeker som andre organisasjoner også at den bufferkonto flere hadde gikk tom i koronapandemien, og nå er man midt opp i dyrtid som har vart ganske lenge, og selv om regjeringen har kommet med tiltak, så ser det ikke ut som det har virket fordi køene vokser bare. Han mener at nå må regjeringen også yrke hjelpeorganisasjonene.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: 18 prosent er bekymret for om de har råd til julefeiring

Les også: Mimir: – Du er ikke automatisk en dårlig forelder fordi du har dårlig råd